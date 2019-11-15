賴清德到竹縣競選總部助選 秒談2參選人相似之處

總統蔡英文競選總部今晚於新竹縣成立，前行政院長賴清德晚間7點半到達現場，他致詞時直說指出一選區候選人周江杰和二選區鄭朝方兩人相似之處，懇請父老鄉親讓蔡英文總統高票當選，將兩位傑出人才送入立法院。

賴清德說，新竹縣市一個新的開始，是古都也是科技新城，但在竹縣立委新增一席，竹縣邁入新時代，需要年輕好人才來推動。

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賴清德說，他拜託大家支持，也恭喜竹縣有這兩位傑出人才，這兩位都是1980年出生，都是竹中高材生，都是台灣公立大學畢業，而且過往在社會公益上都有好成就。

例如周江杰是博幼基金會，對弱勢學童教學老師，也是荒野基金會，在環保方面有傑出成就，過往也擔任議員，為了居住正義辭掉職務，表示對理想的堅持。鄭朝方過往在藝術上有很多成就，是電視、廣播節目主持人，也是創作歌手，他的廣播節目曾得過金鐘獎。

特別的是，鄭朝方先擔任民進黨發言人，客家部主任，周江杰則也是擔任這兩個職務，兩個人都是帥哥，更重要的一點兩個都會得到大家的支持。

賴清德說，立委新生代開始，鄭朝方競選縣長時，他曾經到新竹助選過，年輕爸媽、小朋友都很愛朝方，鄭朝方的民調更是居於首位，「我們要確保鄭朝方勝利，周江杰需大家臨門一腳，兩人若能當選，竹縣就能脫胎換骨。」