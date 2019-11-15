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影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

桃園機場第三航廈興建工程進行中，桃園國際機場公司如何籌措財源支應工程款成為當務之急，為了增進政府財政效益、節省支出，進而帶動臺灣觀光產業的發展，交通部與財政部跨部會合作推動「桃園國際機場第二航廈管制區內設置綜合免稅商店」促參ROT案，由桃機公司招商委託「昇恆昌公司」經營管理，昇恆昌投入近新台幣10億元，以不到一年的時間就完成第一階段的二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」的改建裝修，並在下午盛大開幕啟用。

為了讓旅客一進管制區便能感受到全新動線的開闊寬廣氛圍，昇恆昌力邀英國的「The Design Solution」國際機場室內設計團隊 ，打造具通透性的商業空間，空間並融入台灣元素，邀請文創藝術家范承宗、陳怡潔、詹雨樹等大師，結合臺灣流行與藝術文化，透過虛實整合的多媒體視覺體驗，給國內外旅客耳目一新的全新感受。

由於施工期間橫跨春節與暑假兩大旅遊旺季，昇恆昌團隊克服國門機場旺季施工的困難，在對旅客影響最小的情況下夜間施工，並採用高難度的無立柱懸臂鋼構工法，完成第一階段裝修改建工程，打造出「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」的創舉。

新購物區結合「香化區」香氛氣味傳導系統的「嗅覺」，以及旅客虛實整合VR智慧試妝的數位購物「觸覺」，打造出旅客「五感俱足」的熱情與歡愉感，創造台灣獨有、引人入勝的精彩機場體驗經濟，交通部長林佳龍下午參觀時，特別體驗VR智慧試妝，打造出韓國花美男造型的林佳龍。

此外，昇恆昌還將在本案繼續投資到總金額約新台幣30億元，全面改造第二航廈管制區內包括機場廊道美化、商業店面裝修、特色主題候機室及各項公共服務設施等。未來更將完整呈現臺灣的特色，包括博物館商店、原住民與客家館，以及代表臺灣的藝術家與精彩活動，在桃園國際機場，以全新的面貌介紹給國內外旅客。不只「行銷臺灣」更要「外銷臺灣」，把臺灣與世界，透過機場串連成一條「精彩心動線」。

桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，...
桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，下午進行開幕啟用典禮，新區域一改過去一間間封閉的店面，打造具通透性的商業空間，讓旅客一進管制區便能感受到全新動線的開闊寬廣氛圍。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，...
桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，下午進行開幕啟用典禮，交通部長林佳龍親自前往參加並體驗VR智慧試妝。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，...
桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，下午進行開幕啟用典禮，並由昇恆昌副總經理潘翠宜（左起）親自導覽，為昇恆昌董事長江松樺、立委葉宜津、交通部長林佳龍、及立委鄭寶清等詳細介紹。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，...
桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，下午進行開幕啟用典禮，。
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桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，...
桃園機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」改建裝修完工，下午進行開幕啟用典禮，並由昇恆昌副總經理潘翠宜（左起）親自導覽，為立委葉宜津、交通部長林佳龍、昇恆昌董事長江松樺、立委鄭寶清及桃機董事長王明德等詳細介紹。記者鄭超文／攝影
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桃園機場藝術家

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