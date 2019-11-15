台灣最大規模工人運動圖文展 今起新竹展出

2019-11-15 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



由台灣地區政治受難人互助會主辦，見證台灣工人運動70年的「激進1949：台灣郵電工人與他們的刊物《野草》」全台巡迴圖文展移展來到新竹縣，即日起至17日連續三天於新瓦屋集會堂展出，今天開幕儀式，新竹縣長新竹楊文科受羅美文議員邀請參與，與高齡92歲，在白色恐怖「郵電案」中入獄長達15年的受難者劉建修握手。

距今70年前，台灣各地郵局、電信局工人為爭取「歸班」（即納為正式員工），曾發動一場工人運動。他們手持布條、高呼口號從台北北門郵局前一路遊行，最終聚集近兩千人包圍台灣省政府。這場運動最終為成千上萬郵電工人，爭取到同工同酬的正式聘僱身分。這次展覽不只重現當時抗爭的背景，也首度展出當時工人自辦刊物《野草》的內容。

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曾參與此運動的劉建修為竹北六家人，也在會中述說他身上所發生「郵電案」一案，當時他工作的台北電信局就有35人被捕、2個人死刑、8個人被判15年，其他人10年以下，23歲時被捕直到38歲出獄，出來卻發現社會仍不公不義，因此投入勞動黨，成為創黨黨員、過去工人刊物《野草》主要編輯，繼續努力實現公平的社會。現場，他也與羅美文議員進行交棒儀式，象徵將持續發揚七十年前郵電工人與三十年前台灣解嚴後工運中無畏無懼、無私無我的傳統精神。

台灣地區政治受難人互助會秘書長蔡裕榮表示，圖文展的主要意義，在於讓後代子孫可以瞭解， 距今七十年前，離二二八事件不過兩年多時間，來自台灣各地郵局、電信局工人，曾發動了一場戰後最大規模的工人運動，手持布條、高呼口號從台北北門郵局前一路遊行，最終聚集近兩千人包圍台灣省政府，這場持續了三、四年的運動，終於為成千上萬台灣郵電工人，爭取到「同工同酬」的正式聘僱身分。這群台灣戰後工人運動先鋒，在白色恐怖年代，無一倖免成了階下囚，遭大規模逮捕、監禁（史稱白色恐怖「郵電案」），這段歷史自此彷彿在台灣社會中石沈大海。

新竹縣長楊文科指出，他對過去這群爭取「實行同工同酬」等權益站出來的先驅，感到非常敬佩，人應該生而平等，未來也一定努力推動讓不同種族、膚色、性別的人生而平等。新竹縣也曾發生勞資問題，感謝勞動黨議員羅美文、陳新源的協助下，都平安落幕。最近，議會質詢上兩位議員也關心縣府約僱、臨時人員考績10%丙等議題，他上任後，讓約僱人員全部留任，為發揮最大效益，未來會審慎思考再修訂辦法。