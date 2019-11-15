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好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新豐、湖口兩鄉的國三應屆畢業生約有1千4百多位，但因會考考場不足，學生得自行坐遊覽車到竹北考試，路途遙遠，立法委員林為洲有感於學生的辛勞，避免舟車勞頓，特地向教育部爭取增設國中會考場地。

林為洲曾於今年6月時於立法院召開研商增設會考考場可行性會議，今天再度邀集教育部國教署與新竹縣政府一同前往新竹縣立湖口高級中學會勘暨座談會，聽取在地的聲音，在縣府教育處副處長蔡淑貞的解說下，深入了解做為會考考場的需求及規定，並與國教署研討解決之道。

湖口高中校長張華堂表示，非常感謝林為洲立委處處關懷教育，湖口算是新竹較邊陲的地區，委員如此重視學生的權益，學校一定會全力以赴置辦會考考場。

林為洲請學校以服務為目標，零缺失、零爭議為原則，盡速提出相關計畫，由國教署依規定核發經費，預計可於明年4月前完工，109年即可做為新設的國中教育會考考場，嘉惠新豐、湖口兩鄉地區千名的學生。

林為洲團隊指出，林為洲委員長期關注新竹縣的建設以及各項福利政策，在人口穩定成長的新竹，孩童的教育環境當然也是非常重要的一環。

立法委員林為洲有感於學生的辛勞，避免舟車勞頓，特地向教育部爭取增設國中會考場地。...
立法委員林為洲有感於學生的辛勞，避免舟車勞頓，特地向教育部爭取增設國中會考場地。圖／團隊提供
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林為洲積極協助考場設置，這次由國教署依規定核發經費，預計可於明年4月前完工，10...
林為洲積極協助考場設置，這次由國教署依規定核發經費，預計可於明年4月前完工，109年即可做為新設的國中教育會考考場，嘉惠新豐、湖口兩鄉地區近千名的學生。圖／團隊提供
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立法委員林為洲今天邀集教育部國教署與新竹縣政府一同前往新竹縣立湖口高級中學會勘暨...
立法委員林為洲今天邀集教育部國教署與新竹縣政府一同前往新竹縣立湖口高級中學會勘暨座談會。圖／團隊提供
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國中教育會考新竹林為洲

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