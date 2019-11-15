苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生

2019-11-15 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府推動危老重建，設置危老重建推動師，須經課程培訓、考試，獲頒縣府認證，協助輔導民眾通過案件審核，還能獲頒獎勵金，首批成軍的推動師有81人，苗栗縣長徐耀昌今頒發證書，期許他們發揮專業，協助都市更新，改善民眾生活及居住安全。

苗栗縣工商發展處長黃智群說，苗栗縣是繼台北市之後，全台第二個推動危險老舊建築物重建推動師制度的縣市。今天授證81人，他們在10月中旬參加縣府培訓課程，通過考試，正式成軍，替苗栗縣危險老舊建築物開創新契機。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

苗栗縣危老重建推動師，最年輕20歲曾巧寧，她跟姐姐、與父母親一起參加並通過考試。曾巧寧說，父母親從事房仲不動產業者，從小耳濡目染下，對此也很有興趣，她也考取不動產經紀人證照。

曾巧寧的父親曾文富，從事房仲業者20年，他說，很多人不知道政府推動危老重建有相關容積獎勵，他說，危老重建推動，需配合很多專業性行業，包括不動產、建築師、地政士、律師與會計等，危老重建推動師要互相學習，吸取經驗，才能辦法將危老重建推動更完善。

苗縣府地政處重劃科員蔡松穎考取危老重建推動師考試的滿分，建築系畢業後，他曾擔任建設公司代銷業者，花3年考取公務員，他本身有地政士、估價師與經理人等相關證照。他說，都會地區土地會越來越少，房價變高，都市土地的稀少性，危老重建推動是未來趨勢。

苗縣首批危老重建推動師81人，組成背景多元，有建築師、地政士、不動產仲介與開發業者等，縣府期盼危老重建推動師善用專業知識，協助危老屋所有權人辦理結構安全性能評估、整合居民意願、編撰重建計畫、建築設計施工等，以一條龍式的服務，加速都市再生，改善生活與居住安全。

黃智群說，危老重建推動師成軍後，依推動師的意願設置駐點危老工作站提供民眾諮詢，若有媒合成功的案件縣府頒發獎勵金給推動師。推動師以2年為一期，之後再依推動情況，安排回訓課程等。

黃智群說，公館鄉一戶2層樓老舊危險住宅辦理重建，在容積獎勵將重建為6層樓的公寓，是苗縣推動危險老舊住宅重建首例。