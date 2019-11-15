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苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生

2019-11-15 18:42聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣政府推動危老重建，設置危老重建推動師，須經課程培訓、考試，獲頒縣府認證，協助輔導民眾通過案件審核，還能獲頒獎勵金，首批成軍的推動師有81人，苗栗縣長徐耀昌今頒發證書，期許他們發揮專業，協助都市更新，改善民眾生活及居住安全。

苗栗縣工商發展處長黃智群說，苗栗縣是繼台北市之後，全台第二個推動危險老舊建築物重建推動師制度的縣市。今天授證81人，他們在10月中旬參加縣府培訓課程，通過考試，正式成軍，替苗栗縣危險老舊建築物開創新契機。

苗栗縣危老重建推動師，最年輕20歲曾巧寧，她跟姐姐、與父母親一起參加並通過考試。曾巧寧說，父母親從事房仲不動產業者，從小耳濡目染下，對此也很有興趣，她也考取不動產經紀人證照。

曾巧寧的父親曾文富，從事房仲業者20年，他說，很多人不知道政府推動危老重建有相關容積獎勵，他說，危老重建推動，需配合很多專業性行業，包括不動產、建築師、地政士、律師與會計等，危老重建推動師要互相學習，吸取經驗，才能辦法將危老重建推動更完善。

苗縣府地政處重劃科員蔡松穎考取危老重建推動師考試的滿分，建築系畢業後，他曾擔任建設公司代銷業者，花3年考取公務員，他本身有地政士、估價師與經理人等相關證照。他說，都會地區土地會越來越少，房價變高，都市土地的稀少性，危老重建推動是未來趨勢。

苗縣首批危老重建推動師81人，組成背景多元，有建築師、地政士、不動產仲介與開發業者等，縣府期盼危老重建推動師善用專業知識，協助危老屋所有權人辦理結構安全性能評估、整合居民意願、編撰重建計畫、建築設計施工等，以一條龍式的服務，加速都市再生，改善生活與居住安全。

黃智群說，危老重建推動師成軍後，依推動師的意願設置駐點危老工作站提供民眾諮詢，若有媒合成功的案件縣府頒發獎勵金給推動師。推動師以2年為一期，之後再依推動情況，安排回訓課程等。

黃智群說，公館鄉一戶2層樓老舊危險住宅辦理重建，在容積獎勵將重建為6層樓的公寓，是苗縣推動危險老舊住宅重建首例。

苗縣屋齡30年以上的住宅超過全縣住宅4成，50年以上住宅超過3成，今年成立危險老舊住宅重建推動師制度，加強服務效能，工商發展處設置「都市好新生-苗栗縣危老建築物加速重建專區」臉書粉絲專頁，分享縣府推動危老重建資訊，若有的問題也可以在粉絲專業發送訊息，將有專人回答。查詢電話（037）559250。

苗栗縣危老重建推動師今成軍，苗栗縣長徐耀昌（中）頒發證書。圖／苗栗縣政府工商發展...
苗栗縣危老重建推動師今成軍，苗栗縣長徐耀昌（中）頒發證書。圖／苗栗縣政府工商發展處提供
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苗栗縣危老重建推動師今成軍，通過考試滿分的縣府地政處科員蔡松穎（中），苗栗縣長徐...
苗栗縣危老重建推動師今成軍，通過考試滿分的縣府地政處科員蔡松穎（中），苗栗縣長徐耀昌（左）、工商發展處長黃智群（右）頒發證書。圖／苗栗縣政府工商發展處提供
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苗栗縣危老重建推動師今成軍，不動產仲介業的曾文富（左二）、妻子邱曉萍（左一）與女...
苗栗縣危老重建推動師今成軍，不動產仲介業的曾文富（左二）、妻子邱曉萍（左一）與女兒曾巧寧（右二）參與培訓通過認證，曾巧寧是苗縣最年輕危老重建推動師。記者劉星君／攝影
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建築苗栗縣徐耀昌

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