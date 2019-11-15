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餐盤回收服務到桌 新東陽推出全國第一部回收機器人

2019-11-15 18:12攝影中心 記者鄭超文／即時報導

為了提升美食街旅客服務品質，全國第一部客製化餐盤回收機器人上午在桃園國際機場第一航廈B 1新東陽美食街登場，讓旅客享受到桌回收餐盤的服務，首部智能餐盤回收機器人啟動後，引起美食街旅客的騷動，一位客人還特別留著餐盤，等到機器人經過桌邊的時候，將餐盤放到機器人肚子的架子裡，新東陽總經理麥升陽表示，希望透過智慧機場的科技服務導入，讓來到美食街的旅客除了品嚐台灣特色美食外，還能透過機器人，以趣味的方式推廣自助回收，提供民眾更便利、舒適的用餐環境。

新東陽這次引進兩部機器人，造型採用吸睛的台灣黑熊，一出動立刻引起旅客好奇爭相拍照，機器人還會播放語音，「我是新東陽餐盤回收推廣大使，餐盤請放在我身上」，機器人由新東陽與東元電機合作，歷時一年研發，再結合桃機立地場域及旅客動線客製規劃，率先在新東陽美食街啟用，機器人名叫「Enviro」。

新東陽表示，「Enviro」臉部有能呈現表情的LED燈，高度設計符合人體工學讓旅客可以輕鬆的置入餐盤，搭配AI智能導航系統語音提示宣導餐盤回收，機身配置的6顆超音波感測器可防止近距離的碰撞，還可於25M前偵測出障礙，並能連續工作8小時，最大速度可達1.1m/s，並載重40kg餐盤。目前正在測試中，能有效率的依照每日排程至規劃區域清掃，希望透過這些智慧化新興科技應用，讓民眾到訪新東陽所經營的交通場站，都能感受到結合智能、舒適且便利的環境，提升旅客服務品質。

新東陽表示，除了在桃機導入智能餐盤回收機器人Enviro外，今年12月也會全面把Enviro導入國道3號關西、西湖、清水、南投服務區。

新東陽今天在桃園機場第一航廈地下美食街推出全國第一部客製化餐盤回收機器人「Env...
新東陽今天在桃園機場第一航廈地下美食街推出全國第一部客製化餐盤回收機器人「Enviro」，機器人會自動到美食街巡迴服務。記者鄭超文／攝影　
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新東陽今天在桃園機場第一航廈地下美食街推出全國第一部客製化餐盤回收機器人「Env...
新東陽今天在桃園機場第一航廈地下美食街推出全國第一部客製化餐盤回收機器人「Enviro」，讓旅客能夠享受「餐盤回收服務到桌」的科技服務。記者鄭超文／攝影　
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新東陽今天在桃園機場第一航廈地下美食街推出全國第一部客製化餐盤回收機器人「Env...
新東陽今天在桃園機場第一航廈地下美食街推出全國第一部客製化餐盤回收機器人「Enviro」，讓旅客能夠享受「餐盤回收服務到桌」的科技服務。記者鄭超文／攝影　
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