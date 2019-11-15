餐盤回收服務到桌 新東陽推出全國第一部回收機器人

2019-11-15 18:12 攝影中心 記者 攝影中心 記者 鄭超文 ／即時報導



為了提升美食街旅客服務品質，全國第一部客製化餐盤回收機器人上午在桃園國際機場第一航廈B 1新東陽美食街登場，讓旅客享受到桌回收餐盤的服務，首部智能餐盤回收機器人啟動後，引起美食街旅客的騷動，一位客人還特別留著餐盤，等到機器人經過桌邊的時候，將餐盤放到機器人肚子的架子裡，新東陽總經理麥升陽表示，希望透過智慧機場的科技服務導入，讓來到美食街的旅客除了品嚐台灣特色美食外，還能透過機器人，以趣味的方式推廣自助回收，提供民眾更便利、舒適的用餐環境。

新東陽這次引進兩部機器人，造型採用吸睛的台灣黑熊，一出動立刻引起旅客好奇爭相拍照，機器人還會播放語音，「我是新東陽餐盤回收推廣大使，餐盤請放在我身上」，機器人由新東陽與東元電機合作，歷時一年研發，再結合桃機立地場域及旅客動線客製規劃，率先在新東陽美食街啟用，機器人名叫「Enviro」。

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新東陽表示，「Enviro」臉部有能呈現表情的LED燈，高度設計符合人體工學讓旅客可以輕鬆的置入餐盤，搭配AI智能導航系統語音提示宣導餐盤回收，機身配置的6顆超音波感測器可防止近距離的碰撞，還可於25M前偵測出障礙，並能連續工作8小時，最大速度可達1.1m/s，並載重40kg餐盤。目前正在測試中，能有效率的依照每日排程至規劃區域清掃，希望透過這些智慧化新興科技應用，讓民眾到訪新東陽所經營的交通場站，都能感受到結合智能、舒適且便利的環境，提升旅客服務品質。