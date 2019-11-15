超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀
2019-11-15 17:17
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
耶誕節又來了！桃園市蘆竹區台茂購物中心今日進行「大型耶誕主題展點燈儀式」，將從今日起至2020年1月1日，期間中每個整點時刻再B2挑空中庭將上演燈光秀，此外台茂更推出不少耶誕大餐及購物等優惠。
為迎接耶誕節到來，台茂斥資500萬打造占地40坪的夢幻海洋耶誕主題裝置，掛滿海龜、貝殼、海星、鯨魚等海洋生物的大型燈飾，其中一棵8米高兩層樓的「幻彩海洋魚群耶誕樹」最為吸睛，整點更有燈光秀照在耶誕樹上，形成彩色魚群隨音樂律動變換色彩，還有為了模擬海洋中的泡泡，舉行超特別的整點海洋泡泡秀，希望帶給民眾全新體驗。
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至於耶誕優惠，購物部分不少店家推出滿千送百，美食部分，台茂本季推出北台灣首店來自五星級飯店川滬料理的「漢來上海湯包」，以及桃園首店新潮的越式料理「沐越Mu Viet」、日本超人氣炸牛排「京都勝牛」等，期間限定的快閃店則有，丹麥珠寶飾品PANDORA與精品巧克力GODIVA耶誕禮盒。
此外，近期還有不少活動，為了對海洋盡一份心力，台茂將以具體行動守護海洋，於11月30日上午舉辦台茂家庭日「淨」份心力愛海洋淨灘活動，B2微笑劇場將在16日(六)下午舉行卡通幫幫龍與大樹哥哥見面會，18日(日)則是寶寶爬行大賽，自12月開始每個周六、日下午2點至5點幫主展場有美人魚與耶誕老公公拍照上傳照片至IG或FB即可免費獲得海洋生物小公仔1個。
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