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見證首次民主街頭運動 日式警察宿舍改建的壢景町開館

2019-11-15 16:41聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

位於中壢的「壢景町」在今年9月開放由民眾命名票選定名，建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使用，光復後改為中壢分局警察宿舍，除了其歷史建築特色，也見證台灣首次民主街頭運動「中壢事件」，於2013年登錄為桃園市歷史建築。斥資5300萬元歷經調查研究、規劃設計與修復工程後，今日正式開館，特別規劃於11月16日至12月21日配合開館舉辦系列展覽、創意市集與大師講座。

日式老宿舍轉型城市故事館，壢景町園區包含3棟建築物，未來將導入民間創意動能，委託雅鴿文創股份有限公司營運，其中A棟原為歷任警察分局長宿舍，現改為藝文展演多功能空間；B棟為雙拼建築，將規劃為餐飲空間；C棟為公民教育空間，提供閱讀、豐富的講座及創意體驗等藝文服務。

也將串連中平路故事館、壢小故事森林，形成「中壢城市故事館群三部曲」，呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等不同歷史面向與多元的文化記憶。

壢景町在11月19日中壢事件42週年前夕開館，開館慶期間，規劃有主題特展「櫻花紛飛記憶 壢景町的前世今生」、「為民主插電 看見1977中壢事件」重現中壢老街區市政發展及特色故事，帶領民眾回味中壢記憶的點點滴滴。另外策劃多場限定表演及手作體驗、大師對談講座、實境遊戲及「三手微市集」。

開館慶期間完成按讚打卡並上傳故事館三部曲三館各1張美照，即可兌換限量「我的閱壢時光」精美小月曆，數量有限，贈完為止。更多活動報名訊息請關注「中壢城市故事館 壢景町」官方臉書粉絲專頁

「壢景町」建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使...
「壢景町」建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使用，光復後改為中壢分局警察宿舍，除了其歷史建築特色，也見證台灣首次民主街頭運動「中壢事件」，於2013年登錄為桃園市歷史建築。記者高宇震／攝影
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「壢景町」建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使...
「壢景町」建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使用，光復後改為中壢分局警察宿舍，除了其歷史建築特色，也見證台灣首次民主街頭運動「中壢事件」，於2013年登錄為桃園市歷史建築。記者高宇震／攝影
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「壢景町」今日開館，將串連中平路故事館、壢小故事森林，形成「中壢城市故事館群三部...
「壢景町」今日開館，將串連中平路故事館、壢小故事森林，形成「中壢城市故事館群三部曲」，呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等不同歷史面向與多元的文化記憶。記者高宇震／攝影
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「壢景町」斥資5300萬元歷經調查研究、規劃設計與修復工程後，今日正式開館。記者...
「壢景町」斥資5300萬元歷經調查研究、規劃設計與修復工程後，今日正式開館。記者高宇震／攝影
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「壢景町」建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使...
「壢景町」建於1941年，至今已有近80年歷史，在日治時期時作為中壢郡役所官舍使用，光復後改為中壢分局警察宿舍，除了其歷史建築特色，也見證台灣首次民主街頭運動「中壢事件」，於2013年登錄為桃園市歷史建築。記者高宇震／攝影
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歷史建築

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