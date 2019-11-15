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新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市喜來登飯店北側的大學段520地號建案，開發商豐邑建設預定開辦住宅、商業、辦公等綜合性商業大樓，都市計畫變更樓層，由於附近社區居民有安全疑慮，組成自救會訴諸環評。新竹縣議員邱靖雅今天質詢指出，該建商環評承諾跳票，更沒做好敦親睦鄰的會議。對此，豐邑建設強調，一切都合法辦理，目前正做鄰房鑑定，每日追蹤其進度，強調環評允諾的部分正兌現中。

新竹縣議員邱靖雅今天質詢，指出豐邑建案520地號去年中央法規有調整，高度限制從100公尺以上進入環評，去年開放放寬到120公尺，但中央法規未修改，只是開放，她認為法律上就有問題。

邱靖雅還說，建商沒有開發誠意，規避法規，也沒有履行環評承諾，連最簡單的敦親睦鄰的會議都無法好好開，民眾無法安心。她希望新竹縣長楊文科要放感情在民眾身上，好好關注此問題。

新竹縣長楊文科回應，縣府會協助推動竹北大型的建設計畫，但強調一定得依法來做，法律規定可行的，縣府將會推動，另在法令允許之下，應考慮情與理，對地方鄉親應做好睦鄰活動與溝通，讓民眾充分了解其計畫的狀況，因此縣府會加強感情的力度，要求豐邑做完整的說明，解除民眾的疑慮。

大有可為管委會今天在議會質詢後，住戶們向縣府遞交陳情書，強調立場不反商，只希望建商能好好蓋，並做好環評承諾。當初允諾要做1200戶的鄰房鑑定，目前僅做了5百多戶。其次，敦親睦鄰會議多以民眾上班日為主。反觀附近的遠百建案，舉辦會議租用十興國小場地，並利用民眾假日或下班後時間來開，讓民眾可充分參與，對比很大。另外，建商說車道無法退縮，因已計劃好，但卻可更改樓層高，非常奇怪。

豐邑建設回應，根據環評的允諾，以3倍地下室開挖深度作為鄰房鑑定距離，規模高於一般鄰房鑑定範疇，導致鑑定總時程延後，強調鄰房鑑定專案費用已於1月一次繳清，一定會全數完成，現在每日追蹤鑑定進度。特別的是，為確保住戶權益，若未收到，都發出三次通知，根據住戶時間來做鑑定。

豐邑建設強調會持續與附近住戶們溝通會議的時間，做好敦親睦鄰。住戶擔憂的交通，目前正提出交通持續計畫，此計畫將交由政府審查把關，若有需要會再做修正。

新竹縣議員邱靖雅（左一）今天質詢指出，該建商環評承諾跳票，更沒做好敦親睦鄰的會議...
新竹縣議員邱靖雅（左一）今天質詢指出，該建商環評承諾跳票，更沒做好敦親睦鄰的會議。記者郭政芬／攝影
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新竹縣竹北市喜來登飯店北側的大學段520地號建案，附近住戶認為建商未完成環評允諾...
新竹縣竹北市喜來登飯店北側的大學段520地號建案，附近住戶認為建商未完成環評允諾的條件，今天向縣府遞交陳情書。記者郭政芬／攝影
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環評新竹邱靖雅

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