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爸媽樂了！新竹搶攻親子票 參選人舉辦多項好玩活動

2019-11-15 15:47聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地區出生率名列前茅，掌握親子票，就能抓住年輕中間選民！新竹縣一選區立委參選人有別於傳統選戰，11月起接連舉辦多場親子活動，讓爸媽能帶孩童一起參與，揮別濃厚的選舉味，參選人也能盡情與民眾溝通，了解年輕選民的想法。

民進黨竹縣立委一選區參選人周江杰家有幼兒，長期重視親子權益，這次將從12月起，每週末陸續在湖口、新埔、關西、芎林、新豐等舉辦親子活動，除了有孩子特愛的氣墊樂園、旋轉木馬、小火車等，也有魔術秀和帶動跳。競選團隊指出，竹縣年輕人口多、小孩也多，透過兒童樂園的概念來與親子接觸，除帶給孩童歡樂的時光外，也期望能與年輕父母溝通，了解他們的需求。活動場次將於周江杰臉書陸續公布。

有「科技奶爸」之稱的國會政黨聯盟一選區立委參選人吳旭智，有一對雙胞胎幼兒，他跑基層時發現，新竹縣鮮少有親子互動的平台，因此他舉辦英文親子活動、程式設計親子桌遊、毛小孩講座等，下週還會有音樂劇等活動，這些都會於臉書上公布。吳旭智認為，這幾場都是讓家長陪同孩童互動，能從中看見孩童的潛力，他也以熟悉的英文、科技等親子活動來告訴家長們，未來他會持續整合縣內的教育資源，兼顧城鄉的發展，讓每個孩子都能學有所長。

綠黨竹縣立委一選區參選人余筱菁曾擔任過音樂老師，有耐心與孩子溝通，她化身為大姊姊來為孩子說故事，教學摺紙，獲得親子喜愛，今天下午四點半將於竹東中正公園與親子見面。競選團隊表示，目前已在竹東中正公園舉辦多場親子活動，接下來也會在新豐、湖口、新埔等選區安排，與家長、孩子親自面對面、共聚歡樂時光。

國民黨現任立委林為洲尋求連任，10月中旬啟動各鄉鎮村里106場問政說明會，一天至少2場與鄉親面對面，火力十足，特別的是，這次跳脫傳統米粉場的選舉模式，說明會上擺出炸水餃、薯條、炸雞塊等小點心，吸引年輕民眾前來，也讓鄉親們耳目一新。競選團隊指出目前正規劃親子活動中。

民進黨竹縣立委一選區參選人周江杰家有幼兒，長期重視親子權益，這次將從12月起，每...
民進黨竹縣立委一選區參選人周江杰家有幼兒，長期重視親子權益，這次將從12月起，每週末陸續在湖口、新埔、關西、芎林、新豐等舉辦親子活動。圖／競選團隊提供
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綠黨竹縣立委一選區參選人余筱菁化身為大姊姊來為孩子說故事，教學摺紙，獲得親子喜愛...
綠黨竹縣立委一選區參選人余筱菁化身為大姊姊來為孩子說故事，教學摺紙，獲得親子喜愛。圖／競選團隊提供
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有「科技奶爸」之稱的國會政黨聯盟一選區立委參選人吳旭智，讓家長陪同孩童互動，能從...
有「科技奶爸」之稱的國會政黨聯盟一選區立委參選人吳旭智，讓家長陪同孩童互動，能從中看見孩童的潛力。圖／競選團隊提供
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國民黨現任立委林為洲與親子互動熱絡，也提出對教育的願景。圖／競選團隊提供
國民黨現任立委林為洲與親子互動熱絡，也提出對教育的願景。圖／競選團隊提供
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