韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



一名韓國籍婦人22歲隻身來台求學，有長達十年時間，經常夢到一位阿婆要她替媽祖服務，本來婦人不以為意，直到歷經嚴重車禍奇蹟康復後，才接受神佛指示，以身上僅有30元積蓄發願並募款，建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」，今日全台獨一無二的「韓國媽」依循古禮入火安座。

桃園蘆竹慈母宮主委黃建群表示，30多年前一位韓籍女子朴婕瑀到台灣求學，因而與台籍男子相戀結婚，此後便住在台灣，朴婕瑀說，這期間她不斷夢到一位阿婆帶著她到一處充滿麻油香氣的宏偉廟宇前，並看見上頭寫著「慈母」兩字的石頭，阿婆稱要她替媽祖服務，朴婕瑀覺得很怪異但也不以為意。

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10多年後朴婕瑀發生嚴重車禍卻奇蹟康復，才正視到先前一直出現的那位阿婆所講得話，因此至祖廟北港朝天宮恭請媽祖，並以身上僅有30元積蓄開始發願，賣掉自家房子貸款買下媽祖指示的那塊地，並向廣大信眾募款花費5至6年時間，終於將占地280坪的媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」建造完成。