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韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

一名韓國籍婦人22歲隻身來台求學，有長達十年時間，經常夢到一位阿婆要她替媽祖服務，本來婦人不以為意，直到歷經嚴重車禍奇蹟康復後，才接受神佛指示，以身上僅有30元積蓄發願並募款，建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」，今日全台獨一無二的「韓國媽」依循古禮入火安座。

桃園蘆竹慈母宮主委黃建群表示，30多年前一位韓籍女子朴婕瑀到台灣求學，因而與台籍男子相戀結婚，此後便住在台灣，朴婕瑀說，這期間她不斷夢到一位阿婆帶著她到一處充滿麻油香氣的宏偉廟宇前，並看見上頭寫著「慈母」兩字的石頭，阿婆稱要她替媽祖服務，朴婕瑀覺得很怪異但也不以為意。

10多年後朴婕瑀發生嚴重車禍卻奇蹟康復，才正視到先前一直出現的那位阿婆所講得話，因此至祖廟北港朝天宮恭請媽祖，並以身上僅有30元積蓄開始發願，賣掉自家房子貸款買下媽祖指示的那塊地，並向廣大信眾募款花費5至6年時間，終於將占地280坪的媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」建造完成。

黃建群說，「桃園蘆竹慈母宮」座落於桃園市蘆竹區新庄里大新路1076巷116號，該塊地從前是械鬥的場域，上頭更有間收著一萬多亡魂的有應公廟，多年下來已成荒地，媽祖選在該地建廟，可能是要收這些亡魂來做兵。今日鎮瀾宮董事長顏清標與北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人皆到場參與入火安座大典，現場還有信眾與志工手工製作天然的台灣水果發酵韓國泡菜，供民眾購買。

今日鎮瀾宮董事長顏清標（左）與北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）等人皆到場參與蘆竹慈母...
今日鎮瀾宮董事長顏清標（左）與北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）等人皆到場參與蘆竹慈母宮入火安座大典圖／桃園蘆竹慈母宮提供
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韓國籍婦人朴婕瑀（中）22歲隻身來台求學，歷經嚴重車禍奇蹟康復後，接受神佛指示，...
韓國籍婦人朴婕瑀（中）22歲隻身來台求學，歷經嚴重車禍奇蹟康復後，接受神佛指示，以身上僅有30元積蓄發願並募款，建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」。圖／桃園蘆竹慈母宮提供
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韓國籍婦人朴婕瑀22歲隻身來台求學，歷經嚴重車禍奇蹟康復後，接受神佛指示，以身上...
韓國籍婦人朴婕瑀22歲隻身來台求學，歷經嚴重車禍奇蹟康復後，接受神佛指示，以身上僅有30元積蓄發願並募款，建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」。圖／桃園蘆竹慈母宮提供
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韓國籍婦人朴婕瑀22歲隻身來台求學，歷經嚴重車禍奇蹟康復後，接受神佛指示，以身上...
韓國籍婦人朴婕瑀22歲隻身來台求學，歷經嚴重車禍奇蹟康復後，接受神佛指示，以身上僅有30元積蓄發願並募款，建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」。圖／桃園蘆竹慈母宮提供
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媽祖

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