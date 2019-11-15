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國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

108學年度國中棒球「軟式組」聯賽全台共148隊參加，新竹市進入全國預賽的學校有培英國中、香山高中與成德高中，預賽獲得一勝一負的培英國中，在驚險的突破僵局加賽中得以晉級決賽，14日在淘汰賽碰上去年冠軍台東體中，以7比5的意外成績闖進16強，市長林智堅對選手們毫不怯戰的精神表達讚賞，更希望能一路挺進決賽。

培英國中教練傅彥瑜坦言，面對傳統強隊，非科班出身的球員們，能在場上發揮出超過原本的實力，十分不容易。「用最後半局守住就可以吃麥當勞」教練笑著說，這招完全奏效，開賽後培英在前三局就攻下4分，但東體卻緊緊咬住比數，並在第五局扳平比分，六局下隊長彭建宸掃出的三壘安打，讓壘包上的兩人有機會回到本壘，取得再一波的領先，並把握失誤在下一分，最後在麥當勞的誘因下，完成了防守。

教育處長黃錦能表示，竹市的棒球實力堅強，108學年度國中棒球「軟式組」聯賽今天起將進入16強賽事，培英國中成為唯一擠進16強的新竹市隊伍，之後將面對來自台中中山國中的挑戰，希望能再創奇蹟，一路殺進決賽。

108學年度國中棒球「軟式組」聯賽今天起將進入16強賽事，培英國中成為唯一擠進1...
108學年度國中棒球「軟式組」聯賽今天起將進入16強賽事，培英國中成為唯一擠進16強的新竹市隊伍。圖／市府提供
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108學年度國中棒球「軟式組」聯賽今天起將進入16強賽事，培英國中成為唯一擠進1...
108學年度國中棒球「軟式組」聯賽今天起將進入16強賽事，培英國中成為唯一擠進16強的新竹市隊伍。圖／市府提供
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