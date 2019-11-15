遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市香山區青青草原第3期工程完工開放，市長林智堅換上運動裝體驗全新的浪漫鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等親子遊樂設施，沿著慢跑步道找尋隱藏在第2生態池畔的落羽松秘境，邀大家一起來青青草原遊玩。

青青草原3期工程在第2草原推出12組排列成曲線型的浪漫鞦韆，其中3組提供幼兒用的包覆型座椅，讓小小孩也能玩；第4草原打造成野地親子遊樂區，入口設置休憩稻草涼亭，草原區依地形變化打造大型水管通道，讓大小朋友都能緊鄰草地爬進爬出，並有攀繩、跳樁及平衡木通道等設施，讓親子盡情在綠地草坪間穿梭嬉戲。

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市府指山，青青草原3期工程讓原先雜草叢生的第2和第4草原換上嶄新面貌，也在第2生態池岸種下超過4000株水生植栽及42棵落羽松，讓這個草原秘境在季節更換時變成一幅優美的風景畫，並新設收集雨水的排水道導入池中，未來第2生態池將成為孩子最佳的戶外教室。

市府城銷處指出，占地64公頃的青青草原共有5片大草原，1、2期工程打造超長滑梯、親子遊具、生態池自然景觀，3期工程重整兩大草原、一個生態池，將在11月底完工開放的第4期工程，則改善入口景觀及園內的人行步道。

城銷處指出，青青草原遊客年年攀升，入口服務區休憩設施供不應求，4期工程在草原路入口設置遮陽花架、樹蔭及座椅，讓跑者與遊客都能休息，也串聯及改善通往第2草原和第4草原的相思步道和青青步道，讓原先老舊不平的路面，變得安全便利，並移植原本種植過密的36棵楓香到第4草原的柏油路旁，提供道路遮蔭效果。