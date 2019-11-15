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中台灣農業博覽會幸福苗栗館 展出袖珍版友善石虎通道

2019-11-15 11:19聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

中台灣農業博覽會11月9日到12月1日在台中新社苗圃區舉辦，來自苗栗縣、台中市、南投縣與彰化縣，展出農特產與相關產業特色。苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性。

苗栗縣今年第4年參加中台灣農業博覽，每年苗栗館展現不同風格，今年主題「幸福苗栗館」，展現苗栗雙慢城和食農結合，結合山城之美與人文風情、生態保育。

苗栗縣農業處指出，生態保育部分，以石虎為主角，讓民眾認識，苗栗縣境內的石虎保育現況及相關保育措施，現場展出依實際環境模擬設置袖珍版友善環境動物通道模型，模型細膩的呈現改善過後的動物通道形式，再搭配影片解說，讓民眾身歷其境般體驗野生動物穿越馬路大冒險，了解到友善環境動物通道對野生動物重要性。

現場也展示石虎標本是今年1月9日在後龍苗29鄉道2.45公里發生路殺個體，年紀約為1歲，體重約3900公克，解剖發現胃含物是螃蟹和魚鱗，研判是覓食完穿越馬路，不幸遭路殺。

農業處指出，苗29線友善環境動物通道，通道以504公尺圍網阻擋石虎直接穿越路面，引導石虎安全利用地下2座水泥箱涵、2座改造成可開啟單向重力式水門往返次生林與後龍溪左岸，讓原本受公路切割的棲地，在地下又重新連結。另外，在圍網結束端，增設25具警示動物用反光板，與2面提醒車輛減速的大型LED警示牌，強化無圍網區的預警。

農業處指出，友善環境動物通道完工後，多次記錄到石虎無法直接穿越路面，改走地下通道，而且不只石虎會利用，就連白鼻心、穿山甲、山羌、斑龜、蛇類、鼬獾等，淺山常見野生動物也頻繁利用通道。發揮連結破碎棲地功能。

農業處指出，11月16日和17日是苗栗周，現場精心安排在地特色表演和農產推廣，歡迎大家來苗栗賞花、品味水果、茶鄉之旅，到苗栗館感受幸福苗栗。

苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細...
苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性。圖／苗栗縣農業處提供
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苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細...
苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性。圖／苗栗縣農業處提供
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苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細...
苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性。圖／苗栗縣農業處提供
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苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細...
苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性。圖／苗栗縣農業處提供
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苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細...
苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性，現場也展示石虎標本。圖／苗栗縣農業處提供
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苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細...
苗栗縣以「幸福苗栗館」主題，生態保育部分，現場設置袖珍版友善環境動物通道模型，細膩呈現改善過後動物通道，讓參與民眾身歷其境了解友善環境動物通道對野生動物重要性。圖／苗栗縣農業處提供
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石虎

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