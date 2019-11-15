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父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59聯合新聞網 綜合報導

桃園市中壢區一名單親爸爸因糖尿病、肝硬化纏身，無法外出工作，他11歲的兒子鈞鈞為了扛家計，下課後只能獨自到路邊擺攤賣襪子。許多人得知此事後，紛紛到鈞鈞的襪攤光顧，將好幾箱的貨一掃而空，而相關單位目前也已介入，望能幫助父子倆度過難關。

前（13）天晚上，臉書專頁《承天府環島慈善會》分享，鈞鈞的爸爸因為糖尿病和肝硬化，出現腹部積水及視力模糊的症狀，已經2個月無法外出工作，加上父子兩人不符合低收入戶補助申請標準，身上早已身無分文，不僅沒錢吃飯、就醫，還要擔心被房東趕出去。

11歲的鈞鈞一邊照顧爸爸一邊還得負擔家計，因此下課後放棄學校的課輔班，獨自到中壢擺路邊攤賣襪子，藉此賺一些生活費和醫藥費，讓父子兩人能夠繼續住在現居的屋子。

許多網友看到po文之後，都替懂事的鈞鈞感到不捨，有人詢問父子倆的聯絡方式，也有人願意提供住處，希望能幫助他們。昨（14）日，鈞鈞的襪子攤還沒4點半便湧現人潮，近100位善心民眾只花30分鐘，就將2大箱的襪子一掃而空，讓鈞鈞和爸爸終於能放下心中大石頭。

承天府環島慈善團表示，目前里長及相關單位已介入，提供急難救助金，讓父子兩人可以度過難關。而這位爸爸則婉拒民眾們的額外捐款，希望大家能把錢用來幫助其他弱勢家庭，但父子倆會繼續擺攤賣襪子，用自己的力量賺取生活費。

桃園市中壢區一名11歲的男童，因父親重病無法工作，只好獨自擺攤賣襪子扛起家計。圖...
桃園市中壢區一名11歲的男童，因父親重病無法工作，只好獨自擺攤賣襪子扛起家計。圖截自臉書《承天府環島慈善會》
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