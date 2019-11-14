頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣頭份市鎮民代表會主席無黨籍温俊勇表態參選苗縣第二選區立委，昨晚他到苗栗市英才夜市掃街拜票，竹南鎮民代表陳怡樺友情站台、温的胞妹苗栗縣議員温宜靜力挺哥哥，也找來好姐妹，議員張佳玲、張可欣掃街。温盼獲中間選民支持，將基層聲音帶到中央。

苗栗縣第二選區有爭取連任國民黨立委徐志榮、民進黨徵召的頭份市前市長徐定禎參選，温俊勇以無黨籍參與。温俊勇現為頭份市民代表會主席，胞妹為苗栗縣議員温宜靜。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

温俊勇說，身為頭份市民代表會主席，爭取相關經費，心有餘而力不足感受，力量不夠，這次站出來「打破傳統思維，擺脫藍綠，打一場屬於鄉親們的仗」。

昨晚夜市掃街拜票，苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺，也是郭家軍人馬，無黨籍的她說，友情站台，去年她選民代，温主席給她鼓勵關心，現在他出來參選，幫他加油打氣。陳怡樺說，她本身是無黨籍，不管誰邀請她來站台，她都樂意參與。