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頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市鎮民代表會主席無黨籍温俊勇表態參選苗縣第二選區立委，昨晚他到苗栗市英才夜市掃街拜票，竹南鎮民代表陳怡樺友情站台、温的胞妹苗栗縣議員温宜靜力挺哥哥，也找來好姐妹，議員張佳玲、張可欣掃街。温盼獲中間選民支持，將基層聲音帶到中央。

苗栗縣第二選區有爭取連任國民黨立委徐志榮、民進黨徵召的頭份市前市長徐定禎參選，温俊勇以無黨籍參與。温俊勇現為頭份市民代表會主席，胞妹為苗栗縣議員温宜靜。

温俊勇說，身為頭份市民代表會主席，爭取相關經費，心有餘而力不足感受，力量不夠，這次站出來「打破傳統思維，擺脫藍綠，打一場屬於鄉親們的仗」。

昨晚夜市掃街拜票，苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺，也是郭家軍人馬，無黨籍的她說，友情站台，去年她選民代，温主席給她鼓勵關心，現在他出來參選，幫他加油打氣。陳怡樺說，她本身是無黨籍，不管誰邀請她來站台，她都樂意參與。

温俊勇說，苗栗不能再等了，要為苗栗鄉親謀福利、謀建設。因為政黨問題，苗栗縣晚了好幾步，希望參選激起中間選民力量，有志者事竟成，要怎麼說難度，沒有選就沒有機會，他踏出這一步，堅持到底，秉持著客家人的硬頸精神。

苗栗縣立委參選人、頭份市民代表會主席温俊勇（左）昨到英才夜市掃街拜票，竹南鎮代陳...
苗栗縣立委參選人、頭份市民代表會主席温俊勇（左）昨到英才夜市掃街拜票，竹南鎮代陳怡樺（左二）陪同支持。記者劉星君／攝影
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竹南鎮代陳怡樺（左）、議員張可欣（左二）到英才夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影
竹南鎮代陳怡樺（左）、議員張可欣（左二）到英才夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影
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苗栗縣立委參選人、頭份市代表會主席温俊勇（左二）昨到英才夜市掃街拜票，竹南鎮代陳...
苗栗縣立委參選人、頭份市代表會主席温俊勇（左二）昨到英才夜市掃街拜票，竹南鎮代陳怡樺（右二）友情站台，温的胞妹苗縣議員温宜靜力挺，找來好姐妹議員張可欣（左一）、張佳玲（右一）掃街站台。記者劉星君／攝影
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