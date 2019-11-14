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立委選舉今領表 陳超明妻兒代領 徐志榮首位領表

2019-11-14 21:15聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

第10屆立法委員選舉作業今起立委參選人開始領取書表，苗栗縣爭取連任國民黨立委徐志榮陳超明，陳超明今由太太吳麗利、長子陳一豪、次子陳志豪代領表，競選團隊高喊「凍蒜」，徐志榮在今天一早領表，領表首日，苗栗縣有6人領表。

苗栗縣選舉委員會指出，領取書表期間從11月14日起到22日止，申請登記期間11月18日到22日，登記前兩天開放領表，參選人也可上網下載相關書表。

今領表首日，國民黨爭取連任立委徐志榮一早到苗栗市中正堂領表；同樣爭取連任的國民黨立委陳超明則因立法院有事情，由妻子吳麗利、長子陳一豪與次子陳志豪率領競選團隊到中正堂領表。

陳一豪說，他以行動支持父親，今天幫父親領表，父親是認真打拚立委，在苗栗爭取各項建設經費，秉持「不忘初心，砥礪前進」精神，堅持「明事不可緩」，希望鄉親給父親再次為苗栗打拚奮鬥機會。

苗栗縣選委會辦理第10屆立法委員候選人相關作業，候選人號次抽籤在12月18日上午辦理公開抽籤。領取書表、登記以及號次抽籤地點均在苗縣府文化觀光局中正堂辦理。

國民黨爭取連任立委陳超明，今請妻子吳麗利（坐者，粉紅色背心）與兩個兒子陳一豪（左...
國民黨爭取連任立委陳超明，今請妻子吳麗利（坐者，粉紅色背心）與兩個兒子陳一豪（左，戴帽子者）、陳志豪（站者右一）代領表。記者劉星君／攝影
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國民黨爭取連任立委陳超明，今請妻子吳麗利（中）與兩個兒子陳一豪（左）、陳志豪（右...
國民黨爭取連任立委陳超明，今請妻子吳麗利（中）與兩個兒子陳一豪（左）、陳志豪（右）代領表。記者劉星君／攝影
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國民黨爭取連任立委陳超明，今請妻子吳麗利（中）與兩個兒子陳一豪（右二）、陳志豪（...
國民黨爭取連任立委陳超明，今請妻子吳麗利（中）與兩個兒子陳一豪（右二）、陳志豪（左）代領表。記者劉星君／攝影
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苗栗縣陳超明徐志榮

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