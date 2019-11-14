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苗縣消防車採購每台增50萬 議員質疑：物價上漲還是浮編？

2019-11-14 20:10聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣消防局今議會工作報告，苗栗縣議員羅貴星發現，消防局今年添購的消防車，這些消防車單價不僅比其他縣市來得高，而且明年度編列的消防車採購，每輛再增列50萬元，他質疑「物價上漲飛快還是浮編？」苗栗縣消防局表示，預算連同車輛裝備一同編列，且每個縣市所需的裝備不盡相同，一切符合採購標準。

「要讓有限的預算真正用在消防弟兄」羅貴星說，他查詢政府採購網站，今年消防局消防車輛採購案，同樣的採購案，108年的預算2046萬，實際上得標金額1947萬元，比預算少100萬，但今年同樣項目卻又增加150萬元，一來一回差250萬。

羅貴星說，他查找其他幾個縣市消防車預算，台北市政府買小型水箱車420萬，比苗栗縣編列預算便宜130萬，大型水箱車台北市買620萬，也比苗栗縣編列便宜80萬。台中市的水庫車800萬，比苗栗少150萬，小型水箱車則是350萬，比苗栗便宜整整兩百萬，「到底是物價上漲飛快，還是真的浮編預算？」

苗栗縣消防局指出，消防車輛採購預算，由消防署核撥，苗栗縣因財政拮据，無法像台中、台北等財政充裕大縣市，可以用市庫支應消防器材更新汰換，僅需採購消防車輛，因此苗栗縣在採購消防車輛，會一併添購相關配備，價格才會較其他縣市高，一切符合採購標準。

苗栗縣消防局指出，明年預計購置8台車輛，包括救助器材車、小型水箱車、水箱車、水庫車、小型幫浦車，與3台的災情勘查車。

羅貴星說，消防局今年採購一輛小型水箱車500萬元、大型水箱車650萬元、水庫車900萬元，明年度預計再採購一輛小型水箱車、大型水箱車及水庫車，但編列的採購預算卻各增加50萬元，來到550萬元、700萬元、950萬元。

羅貴星說，他重視消防弟兄權益，希望盡可能幫弟兄爭取更好設備、更多福利，不能接受預算被浪費，若是這筆費用能用在弟兄身上，絕對會有更好的意義。

苗栗縣消防局今議會工作報告，苗栗縣議員羅貴星發現，消防局今年添購的消防車，這些消...
苗栗縣消防局今議會工作報告，苗栗縣議員羅貴星發現，消防局今年添購的消防車，這些消防車單價不僅比其他縣市來得高，而且明年度編列消防車採購，每輛再增50萬元，他質疑「物價上漲飛快還是浮編？」。圖／翻攝苗栗縣議員羅貴星臉書
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苗栗縣議員羅貴星發現，消防局今年添購消防車，單價不僅比其他縣市來得高，明年度編列...
苗栗縣議員羅貴星發現，消防局今年添購消防車，單價不僅比其他縣市來得高，明年度編列消防車採購，每輛再增50萬元，他質疑，「物價上漲飛快還是浮編？」圖為示意圖。報系資料照
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苗栗縣水庫消防員

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