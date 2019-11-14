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知名作家東燁改編 至善高中「歐多邁歷險記」演出

2019-11-14 20:03聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

台南市國立臺灣文學館邀請桃園大溪至善高中幼兒保育科及位於台中新民高中表演藝術科，一同參與「文學少年少女戲劇表演」，至善高中特別安排校內國文老師游騰崴，同時也是知名作家「東燁」，將甘耀明「歐多邁歷險記」一書改編為戲劇，希望讓台灣文學透過學生青春、熱情的展現，使文學更親近民眾、帶動文化發展。

至善高中特別安排知名作家「東燁」，也是校內的國文老師「游騰崴」，在2003年，以筆名「穹風」發表新書「大度山之戀」，就登上當年金石堂書局年度暢銷書排行榜亞軍，銷售數字僅次風靡全球的科幻小說「哈利波特」。之後每年出版二到三部新書作品，都穩居各全台大書局銷售排行榜。

此次游騰崴改編甘耀明的「歐多邁歷險記」，由幼保科主任林艾潔領軍，進行長達兩個月的排練準備；及知名劇場編導，同時也是校董事的「李明澤」協助指導。期待透過文學作品的戲劇行動，開啟師生與觀眾們文學跨域的閱讀新視野。

李明澤表示，劇場是培養同學們的控制力、專注力、想像力、創造力跟戰鬥力，來揣摩一個劇本，來經營一個角色，最重要的是，讓學生有勇氣接受挑戰的態度。

幼保二的陳信豪說，自己在戲中飾演長女，擔任砍竹工人的父親得癌症後，就開始背負養家的責任，戲中有一橋段，父親很晚都還沒從醫院回家，弟弟妹妹吵著要找爸爸，於是就騎著機車帶著弟妹前往去找父親！在戲中努力地想詮釋好這個角色，扮演好大姐姐的感覺。

戲中有一橋段，戲中飾演長女的陳信豪騎著機車帶著弟妹前往去找父親。圖／至善高中提供
戲中有一橋段，戲中飾演長女的陳信豪騎著機車帶著弟妹前往去找父親。圖／至善高中提供
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至善高中國文老師游騰崴將甘耀明「歐多邁歷險記」一書改編為戲劇，期待透過文學作品的...
至善高中國文老師游騰崴將甘耀明「歐多邁歷險記」一書改編為戲劇，期待透過文學作品的戲劇行動，開啟師生與觀眾們文學跨域的閱讀新視野。圖／至善高中提供
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至善高中特別安排校內國文老師游騰崴，同時也是知名作家「東燁」，將甘耀明「歐多邁歷...
至善高中特別安排校內國文老師游騰崴，同時也是知名作家「東燁」，將甘耀明「歐多邁歷險記」一書改編為戲劇。圖／至善高中提供
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東燁劇場

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