桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園國民運動中心啟用才1年半，場館設施缺失不少，尤其泳池機房管道間漏水、鹽解機等設備無法正常運作，泳池設施屢屢封閉禁用，連停在地下停車場車輛也被波及受損，時代力量議員簡智翔今在議會質詢時酸，場館儼然成桃園推展運動中心負面教材，問市府何時能修復完成？更不滿關切此事時，竟遭體育局僱員嘲諷，他回嗆是眼睛長頭頂上，還是靠山很大？

市府指出，工程瑕疵已納入保固缺失改善，由於原廠商財務困難仍未完成修繕，市府已動用保固金處理，尚有1300萬元，由於冬季使用泳池頻繁，將優先處理泳池設施缺失，預計12月底前修繕完成，其餘缺失項目將列管追蹤，市府會定期召開修繕工程會議，儘速修繕完畢。

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簡智翔接獲不少運動同好反映桃園國民運動中心問題很多，據了解，故障未修復項目達18項，如天花板漏水、地磚下陷、中控系統故障，甚至SPA池2號過濾缸與泳池鹽解機迄今都尚未啟用，因泳池機房管道間漏水，估計每天流失30到40噸水量，也造成機房積水等窘境。

「甚至開幕前一天，泳池管線破裂！」簡說，管線破裂情節嚴重，他一看就知道是最便宜的塑膠管線，耐壓與耐化學性都不足，由於漏水頻頻，預告「場館結構未來絕對會有問題」，由於當時施工廠商為啟赫營造，近月傳出周轉不靈倒閉，憂心市府找嘸廠商保固修繕。

簡也不滿關切此事時，體育局一名僱員置之不理，還在外放話指簡不懂也不會，該僱員被簡叫到議會備詢「要他展現專業」，僱員被點名時低聲致歉，市長鄭文燦、局長莊佳佳等人緩頰說年輕人不懂事，請議員見諒，體育局表示將加強內部管理，督促同仁謹言慎行。