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日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中 難忘養蜂體驗

2019-11-14 19:31聯合報 記者周宗禎／即時報導

日本國石川縣立金澤二水高等學校師生411人畢業旅行，今天到台南市新豐高中交流訪問，學生還參與新豐高中新開的10個特色課程來交流互動學習，其中體驗養蜂雖吸引眾多日本學生目光、也稱讚蜂蜜香甜，不少男生還是非常害怕，連與蜂箱合照都敬謝不敏。

新豐高中近年與日本高校交流密切，今天已是第四度接待日方友好訪問，校方表示，這次日方來台人數與規模都是全台之最。

校方與日本友好學校交流，展現行政與教師豐沛動能。新豐高中還開設創新課程，做為兩校師生交流平台。

新豐高中表示，今天迎接金澤二水高等學校師生411人畢業旅行，接待流過程中新豐高中安排校園特色課程7門與文化體驗課程3門共10門課，給日方學生來台前先選擇再來交流，充分展現新豐高中行政與教師的豐沛動能，交流後賓主盡歡，難怪日方高校連續第四次來臺南校際交流。

這次的校園特色課程如廣告設計學程盧一誠老師的「藍晒新豐景」課程，會做葉脈書籤，事後還會把書籤黏到明信片上，讓日本學生投進信箱，寄回日本；文化體驗課如國文科的「鐵圈競賽、陀螺轉、投壺遊戲、ㄤ仔漂等中國童玩、傳統射藝文化與茶藝鑑賞。

社會科的「蜜蜂與蜂蜜」課程，則將日方學生分成三組，分別是查蜂、品天然巢蜜與歸仁農會特色農產品花生、製作天然蜂蠟護唇膏，透過這些多元的特色課程平台，既可讓日本學生認識臺南在地文化與學校課程特色，也讓中日兩校學生有更豐富的交流學習的機會。最後中餐交流，平均每班分配13位日方學生，讓所有師生不用到日本，就可與日本高校生午餐交流，離去前兩校師生皆依依不捨，期待明年再相聚。

日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中，難忘養蜂體驗。記者周宗禎／攝影
日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中，難忘養蜂體驗。記者周宗禎／攝影
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日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中，難忘養蜂體驗。記者周宗禎／攝影
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高校畢業旅行蜂蜜

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