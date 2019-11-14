獅子會送輪椅給肋傷修女會 現在換在地人來照顧
2019-11-14 19:31
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
新竹市網路獅子會今天捐贈7部輪椅給耶穌肋傷修女會的外籍、台灣修女，感謝她們數十年來不間斷投入新竹地區弱勢族群、偏鄉原民、社服機構、身障團體、幼教園所的服務；新竹市網路獅子會指出，有幾位修女年紀大了，換獅子會來照顧回報，把愛繼續傳承延續。
耶穌肋傷修女會總會成立已有111年，分會遍佈世界各地，其中，位於博愛街的新竹市耶穌肋傷修女會在新竹地區服務弱勢、身障、幼兒的績效有目共睹，很多外籍修女甚至投入台灣社服工作超過50年，當中包括義大利籍修女裴嘉妮自民國54年就來台灣服務，91年擔任仁愛啟智中心保健組長，專責照顧一大群喜憨兒。另一位義大利籍修女周寧慧民國50年來台後，先後在尖石、芎林、新竹市等地推廣幼兒教育。
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目前為止，新竹市耶穌肋傷修女會已有裴嘉妮、周寧慧、趙秀蓉三位修女先後取得中華民國國籍，成為新竹地區前幾個以特殊功勳歸化成為中華民國的外國人。
今天的輪椅捐贈儀式，由新竹市網路獅子會長彭森明及新竹地方法院、新竹地檢署、新竹市政府、新竹監理所志工莊秀梅及新竹市議員黃文政等人代表，將輪椅捐給修女會院長林玉美修女。
彭森明說，感謝修女們的犧牲與奉獻，有些修女年紀大了，現在換在地人來照顧她們，把愛繼續傳承下去，送輪椅讓有需求的年邁修女代步，也只是最基本的回報而已。
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