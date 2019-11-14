影／賴清德委託行輔選蔡適應獻唱 姪子議員高歌再出發

2019-11-14 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



行政院前院長賴清德今天傍晚到基隆委託行，參加姪子童子瑋議員舉辦的「委託行夢想市集 2.0」，並為立委蔡適應輔選，賴清德說，委託行復興有成，期待再現風華，他並高歌「港都夜雨」，大家聽了都說好有感情。童子瑋與蔡適應也一起唱「再出發」。

賴清德在市長林右昌、立委蔡適應、議員童子瑋等陪同下，走訪委託行各商家，受到熱情歡迎，賴仔細詢問各種產品，並和商家話家常，很是親切。賴清德致詞說，他每次來到基隆都很開心，因為很多親友都住在基隆，小時候住萬里時，常陪家人到基隆採買，但都只有經過，因為這裡的東西當時比較貴，他們家買不起。這幾年基隆經市長林右昌的規畫努力，還有蔡適應的爭取預算，進步非常多，完全都不一樣了。

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賴清德表示，蔡適應表現好壞他最清楚，不只爭取到2、300億元預算，還連續7個會期公督盟評鑑第一名，第一名的立委，非常不容易，他還笑說，他以前也是第一名的立委。賴清德要大家總統支持蔡英文，立委支持第一名的蔡適應。

蔡適應指出，台灣有很多小鎮、商圈都面臨和委託行一樣類似情況，必須要活化再生，基隆委託行現在很有活力，他會繼續努力推動地方創生工作。林右昌也說基隆已經蛻變，進上改變非常多，也推薦蔡適應。

童子瑋說，很高興叔叔賴清德以行動支持他的理念，讓他信心大增，地方創生是賴院長任內核定的國家政策，去年他當選市議員，賴院長就給予他很大的支持，也不斷鼓勵他，要勤走基層、傾聽民意，永遠要與人民站在一起，更把叔叔的話當圭臬不敢怠慢。