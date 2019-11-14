平鎮流浪貓口吐綠沫 動保志工：最近剛好發老鼠藥

2019-11-14 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



動保人士向議員黃敬平陳情，平鎮區平南里黃昏市場及全聯旁原有20餘隻流浪貓，做了TNVR（誘捕、絕育、防疫、回置）結紮原地回放之後，疑似遭人下毒，動保人士發現後立即送醫，仍然有3隻無法醫治不幸死亡，其餘貓咪也流著綠色的口水，怵目驚心，黃敬平立即通報動保處立案調查，期盡速找出毒害貓咪的兇手。

黃敬平說，動保人士平時都在做TNVR，於10月中、10月底在平南里黃昏市場陸續送了20餘隻流浪貓咪做結紮，由於TNVR政策並非收容，而是要再回置，未料回置後竟遭不明人士毒殺，黃敬平亦請動保處盡速查辦。

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桃園動保處黃姓志工表示，上禮拜四晚間到回置處餵食貓咪時，平日親近人的貓咪竟待在紙箱裡一動也不動，驚覺有異狀，走近一看才發現箱內七隻貓咪中有三隻口吐綠沫、眼瞼露出，明顯重毒，緊急送往醫院救治後，不幸於隔日上午死亡。醫師檢查，研判貓咪死亡為老鼠藥所致，剛好平南里最近發放老鼠藥給里民使用，猜想應該是當地住戶所為。

而其餘失蹤貓咪，黃姓志工則指出，有部分較不親近人的貓，臨死時有尋找隱密處躲藏的習性，消失的貓咪估計已死於他處。