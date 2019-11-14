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182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

182年歷史的桃園市大園區仁壽宮，經過52年前舉辦圓醮活動後再度完成重建圓醮，廟方今天舉辦該廟慶成祈安五朝圓醮系列活動，並展開圓醮起功法會，吸引許多信眾參與十分熱鬧，其中信眾游昌旺奉獻的神豬重達1579台斤勇奪神豬大賽特等獎，將在圓醮最後一天神豬大賽展示，帶動圓醮慶典熱鬧最高潮。

大園仁壽宮自清代至今182年來，一直是大園人最重要的信仰中心，由於該廟上一次重建圓醮已是52年前，這次重建由該廟董事長陳根德、圓醮委員會主委張建隆及地方耆老發起集資，今年游象富家族捐贈仁壽宮正殿2根牛樟木雕塑的九龍盤柱「飛龍呈祥」完成重建最後拼圖，廟方自今天起到18日舉辦慶成祈安五朝圓醮慶祝活動。

這次仁壽宮圓醮盛大活動吸引大園信眾踴躍參與，圓醮起功儀式由市府秘書長黃治、圓醮主委張建隆共同主持，由祥獅獻瑞表演開鑼，廟方舉辦圓醮法會，17日將舉辦放水燈遶境遊行及宗教文化學術研討會，18日最後一天將進行酬神敬天、謝壇圓功儀式，並舉辦神豬大賽，由參與比賽的信眾奉獻神豬PK展示。

游昌旺供奉的1579台斤神豬獲神豬大賽特等獎，將在18日神豬大賽展示，市議員游吾和今天下午代表家屬說，仁壽宮50餘年來圓醮慶典地方大事，游家奉獻特等獎神豬，也是大園首次超過1500台斤神豬，答謝感天大帝及感念過去父祖農家傳統心願，廟方也在改選理監事努力下，還清過去所有負債，圓醮盛大活動更為地方傳統民俗掀起高潮。

桃園市大園區仁壽宮慶成五朝圓醮活動開鑼，廟方舉行多項民俗慶典熱鬧，帶動地方傳統民...
桃園市大園區仁壽宮慶成五朝圓醮活動開鑼，廟方舉行多項民俗慶典熱鬧，帶動地方傳統民俗高潮。記者曾增勳／攝影
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桃園市府秘書長黃治峰（中左）、圓醮委員會主委張建隆（中右）等人為大園區仁壽宮慶成...
桃園市府秘書長黃治峰（中左）、圓醮委員會主委張建隆（中右）等人為大園區仁壽宮慶成五朝圓醮起功開鑼，帶動圓醮慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
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桃園市大園區仁壽宮慶成五朝圓醮活動，由信眾游昌旺奉獻的1579台斤大神豬勇奪特等...
桃園市大園區仁壽宮慶成五朝圓醮活動，由信眾游昌旺奉獻的1579台斤大神豬勇奪特等獎，將在神豬大賽展示帶動熱鬧高潮。圖／廟方提供
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桃園市大園區仁壽宮慶成五朝圓醮活動，由法師在圓醮起功儀式進行民俗儀式帶動圓醮慶典...
桃園市大園區仁壽宮慶成五朝圓醮活動，由法師在圓醮起功儀式進行民俗儀式帶動圓醮慶典展開。記者曾增勳／攝影
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