桃市原民說唱比賽 學生用族語講述「泰雅奶奶教織布」

2019-11-14 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市原住民族人口眾多，15年前開始舉辦原住民說唱藝術比賽，參賽成員須穿著代表族人的傳統服飾，比賽項目分為族語說故事、獨唱及合唱4個項目，參賽的學生們分別用族語細說部落的傳統或是動人故事，藉此提供原住民師生一個專屬的表演舞台，進而達到傳承原住民族語的目的。

今年參賽者中有不少有趣的參賽學生，就讀巴崚國小五年級學生姜睿欣，居住在復興區拉拉山部落，從小就接觸豐富的泰雅文化，對學習族語相當有興趣，這次她以「我的奶奶」為說故事題目參賽，她表示「奶奶說泰雅的女生一定要會織布」，因此選定這個題目下去發揮，內容講著泰雅傳統婦女日常的織布技藝，和奶奶將織布技巧傳承給她的過程。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

姜睿欣說，這是她第二次參加原住民說唱藝術比賽，今年表現得比去年還好，「我的奶奶」故事也獲得評審青睞、榮獲甲等，她表示，參加這個比賽有一個她最喜歡的地方，就是能聽到別人的故事，令她印象最深刻的是，有名學生說故事的題目是介紹樹木，讓她瞭解更多知識也覺得故事內容很有趣。

另名僑愛國小五年級學生游紹安今年以獨唱國小高年級組拿下甲等，他和姐姐的泰雅族語是爺爺奶奶所教，兩人可以用族語日常對談，游紹安說，由於爸爸的族語不好，有時候會故意與姐姐用族語說話，讓爸爸聽不懂，談及準備比賽過程有無遇到困境，游紹安表示，常會遇到字音咬字不好唸，他會先跟姐姐討教或是找學校族語老師練習，他直呼「明年要再參加，拿下更好的名次」。