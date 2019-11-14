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苗縣石虎保育自治條例 國民黨與改革連線2版本一讀通過

2019-11-14 17:47聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

石虎路殺頻傳，苗栗縣是石虎重要棲地，苗栗縣石虎保育自治條例，在苗縣議會此會期中三度闖關縣議會，苗栗縣議會國民黨團提出國民黨團版本，議會改革連線與民進黨團共提版本，兩版本石虎保育自治條例本周二一讀通過，將交付議會第四審查小組審查，不過兩版本的條文各有所不同，預料進入實質審查時，將有一番攻防。

苗栗縣石虎保育自治條例先前2次送交苗栗縣議會闖關都遭封殺，苗栗縣議會第19屆第2次定期會本周開議，議員們提出兩版本送議會，國民黨團由議員韓茂賢提案版本，以及議會改革連線（時代力量、民進黨）共同提案版本。

「國民黨團提出版本根本是在打假球！非常倒退、荒謬」時代力量議員曾玟學說，國民黨團的版本，將所有「石虎棲地」相關文字刪除，並且把縣府在公共工程超過一公頃與一千公尺以上，要拓寬時必須徵詢專家意見，採取友善工法的條文，也放寬變成兩公頃與三千公尺，並且要超過一億元才要做審議，且所有的專家學者都由縣府來遴選。

曾玟學說，改革連線提出版本，除了有生態補償，補償機制之外，專家學者超過三分之二，棲地分級，呼籲縣民公開表態支持，比較進步，真正保育石虎版本能在議會通過。

議員韓茂賢說，他一向堅持的原則，保育石虎「管人不管地」，訓練人、教育人來保育石虎。「他們要圈地保護，我認為現在還沒有到這個時候，石虎已經穩定成長，不需要圈地，就可以保育石虎。」所謂專家學者，很多人假借專家學者名義，為非作歹，專家學者的定義，縣府主管單位、要有在大專院校相關科系的對石虎有研究的人才是專家學者，「不能叫路人甲當專家學者」。

韓茂賢說，石虎棲地要給國土計畫做參考這是不可以的，「有關要圈地劃地，把私人土地圈為石虎棲地，我是不同意，縣議員沒有大到這個程度」，國民黨團版本從頭到尾不講地，因為議員沒有權利去管到私人土地。

韓茂賢說，今天任何政府施政、作為，如果想要為保育石虎，而限制土地利用，一定先有補償措施，得到地主同意，之後才可以畫設，不然不可以劃設。他重申，管人不管地，地是別人的，私有的，縣議會沒有權利，不管什麼理由都不可以。

苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民...
苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民黨版」提出的苗栗縣石虎保育自治條例差異。圖／曾玟學提供
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苗栗縣石虎保育自治條例三度闖關縣議會，國民黨團版本由議員韓茂賢提出，他主張「管人...
苗栗縣石虎保育自治條例三度闖關縣議會，國民黨團版本由議員韓茂賢提出，他主張「管人不管地」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民...
苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民黨版」提出的苗栗縣石虎保育自治條例差異。圖／曾玟學提供
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苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民黨版」提出的苗栗縣石虎保育自治條例差異。圖／曾玟學提供
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苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民黨版」提出的苗栗縣石虎保育自治條例差異。圖／曾玟學提供
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苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民黨版」提出的苗栗縣石虎保育自治條例差異。圖／曾玟學提供
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苗栗縣石虎保育自治條例三度闖關縣議會，議會改革連線（時代力量、民進黨與無黨籍）提...
苗栗縣石虎保育自治條例三度闖關縣議會，議會改革連線（時代力量、民進黨與無黨籍）提出版本，時代力量議員曾玟學批，國民黨團版本是打假球。記者劉星君／攝影
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苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民...
苗栗縣時代力量議員曾玟學整理「議會改革連線與民進黨共提版本」、「縣府版」與「國民黨版」提出的苗栗縣石虎保育自治條例差異。圖／曾玟學提供
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石虎苗栗縣國民黨

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