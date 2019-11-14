苗縣石虎保育自治條例 國民黨與改革連線2版本一讀通過

2019-11-14 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



石虎路殺頻傳，苗栗縣是石虎重要棲地，苗栗縣石虎保育自治條例，在苗縣議會此會期中三度闖關縣議會，苗栗縣議會國民黨團提出國民黨團版本，議會改革連線與民進黨團共提版本，兩版本石虎保育自治條例本周二一讀通過，將交付議會第四審查小組審查，不過兩版本的條文各有所不同，預料進入實質審查時，將有一番攻防。

苗栗縣石虎保育自治條例先前2次送交苗栗縣議會闖關都遭封殺，苗栗縣議會第19屆第2次定期會本周開議，議員們提出兩版本送議會，國民黨團由議員韓茂賢提案版本，以及議會改革連線（時代力量、民進黨）共同提案版本。

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「國民黨團提出版本根本是在打假球！非常倒退、荒謬」時代力量議員曾玟學說，國民黨團的版本，將所有「石虎棲地」相關文字刪除，並且把縣府在公共工程超過一公頃與一千公尺以上，要拓寬時必須徵詢專家意見，採取友善工法的條文，也放寬變成兩公頃與三千公尺，並且要超過一億元才要做審議，且所有的專家學者都由縣府來遴選。

曾玟學說，改革連線提出版本，除了有生態補償，補償機制之外，專家學者超過三分之二，棲地分級，呼籲縣民公開表態支持，比較進步，真正保育石虎版本能在議會通過。

議員韓茂賢說，他一向堅持的原則，保育石虎「管人不管地」，訓練人、教育人來保育石虎。「他們要圈地保護，我認為現在還沒有到這個時候，石虎已經穩定成長，不需要圈地，就可以保育石虎。」所謂專家學者，很多人假借專家學者名義，為非作歹，專家學者的定義，縣府主管單位、要有在大專院校相關科系的對石虎有研究的人才是專家學者，「不能叫路人甲當專家學者」。

韓茂賢說，石虎棲地要給國土計畫做參考這是不可以的，「有關要圈地劃地，把私人土地圈為石虎棲地，我是不同意，縣議員沒有大到這個程度」，國民黨團版本從頭到尾不講地，因為議員沒有權利去管到私人土地。