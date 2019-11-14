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碧雲禪寺神明回家 菩薩獻詩謝白沙屯媽相助

2019-11-14 17:22聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

觀音菩薩終於回家了！彰化縣二水鄉碧雲禪寺因土地問題被法拍，又被建商趕出寺廟，導致比丘尼與供奉的神明在山腰鐵皮屋暫居，與建商爭訟紛擾多年，終於去年9月彰化縣政府將違建拆除，土地也再次由碧雲禪寺的住持標回，今天碧雲禪寺的比丘尼歡喜將眾神像迎回碧雲禪寺。一早剛將主祀的觀世音菩薩安放在主殿，就有信徒看到神明獻詩，詩中特地感謝白沙屯媽祖幫忙。

「佛光普照蓬萊山，拱天聖母來相助，雲開龍現獻毫光，廣澤十方福善緣，碧雲禪寺永世基」今天上午6點多，當信徒將碧雲禪寺主祀的觀世音菩薩安放在大殿神桌上後，信徒「阿鴻」突然表示佛祖要「獻詩」，一旁蘇姓信徒趕緊拿來紙筆，阿鴻就將他在佛祖前半空中看到的字句念出，就是這首七言詩，因為阿鴻平時不是會寫詩的人，因此更讓一旁的信徒和比丘尼都嘖嘖稱奇，直呼神明顯神蹟。

比丘尼釋法慈說，為了爭取回到碧雲禪寺，與建商纏訟10年，比丘尼和信徒都飽受煎熬，前年3月在白沙屯媽祖遶境時，特地去「攔轎申冤」，請拱天宮白沙屯媽祖協助，之後也特地到苗栗拱天宮參拜，而白沙屯媽祖也給予正面回應，「媽祖還派人送了兩封信來，承諾一定會幫忙」，給予他們很大的信心。如今終於回到禪寺，菩薩也特地在詩中感謝媽祖相助。

碧雲禪寺的信徒從各地回來幫忙，也有吊車司機不收費，無償協助將大尊地藏王菩薩安座，信徒們都表示「心裡的大石頭終於放下，感覺很安心也很開心」，還特地煮了手工湯圓慶祝。比丘尼也說，纏訟多年是佛祖慈悲，希望給惡意的建商改過的機會，他們始終相信正義必被伸張，因此即使克難住鐵皮屋也不肯離去。因碧雲禪寺已經多年沒有整理，這一個月來信徒和比丘尼努力打掃，將內部重新粉刷，雖然並不華麗，但比丘尼們都認為現在的碧雲禪寺更顯莊嚴。

碧雲禪寺住持釋懷宗拿出觀音菩薩早上顯靈獻的詩，直說菩薩感謝白沙媽幫忙，讓神明們都...
碧雲禪寺住持釋懷宗拿出觀音菩薩早上顯靈獻的詩，直說菩薩感謝白沙媽幫忙，讓神明們都能重回禪寺。記者凌筠婷／攝影
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碧雲禪寺和建商纏訟10年，今天終於能回到禪寺，重新為神明安座，信徒也都紛紛主動來...
碧雲禪寺和建商纏訟10年，今天終於能回到禪寺，重新為神明安座，信徒也都紛紛主動來幫忙。記者凌筠婷／攝影
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位於彰化縣二水鄉的碧雲禪寺與建商纏訟多年，今天終於將神明請回禪寺，重新安座。記者...
位於彰化縣二水鄉的碧雲禪寺與建商纏訟多年，今天終於將神明請回禪寺，重新安座。記者凌筠婷／攝影
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白沙屯媽祖碧雲禪寺

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