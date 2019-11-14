碧雲禪寺神明回家 菩薩獻詩謝白沙屯媽相助

2019-11-14 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



觀音菩薩終於回家了！彰化縣二水鄉碧雲禪寺因土地問題被法拍，又被建商趕出寺廟，導致比丘尼與供奉的神明在山腰鐵皮屋暫居，與建商爭訟紛擾多年，終於去年9月彰化縣政府將違建拆除，土地也再次由碧雲禪寺的住持標回，今天碧雲禪寺的比丘尼歡喜將眾神像迎回碧雲禪寺。一早剛將主祀的觀世音菩薩安放在主殿，就有信徒看到神明獻詩，詩中特地感謝白沙屯媽祖幫忙。

「佛光普照蓬萊山，拱天聖母來相助，雲開龍現獻毫光，廣澤十方福善緣，碧雲禪寺永世基」今天上午6點多，當信徒將碧雲禪寺主祀的觀世音菩薩安放在大殿神桌上後，信徒「阿鴻」突然表示佛祖要「獻詩」，一旁蘇姓信徒趕緊拿來紙筆，阿鴻就將他在佛祖前半空中看到的字句念出，就是這首七言詩，因為阿鴻平時不是會寫詩的人，因此更讓一旁的信徒和比丘尼都嘖嘖稱奇，直呼神明顯神蹟。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

比丘尼釋法慈說，為了爭取回到碧雲禪寺，與建商纏訟10年，比丘尼和信徒都飽受煎熬，前年3月在白沙屯媽祖遶境時，特地去「攔轎申冤」，請拱天宮白沙屯媽祖協助，之後也特地到苗栗拱天宮參拜，而白沙屯媽祖也給予正面回應，「媽祖還派人送了兩封信來，承諾一定會幫忙」，給予他們很大的信心。如今終於回到禪寺，菩薩也特地在詩中感謝媽祖相助。