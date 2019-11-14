蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



2020總統大選，民進黨預料將由總統蔡英文搭配行政院前院長賴清德形成「蔡賴配」，但尚未宣布，桃園街頭近日出現蔡英文與桃園市長鄭文燦合體看板，不少地方人看了好奇究竟是「蔡賴配」還是「英燦配」？國民黨市議員黃敬平看了忍不住發文虧鄭文燦「別急，很快輪到你啦」，對此，小英桃園競選總部澄清，看板非英燦配，而是中央地方連線的政績宣傳看板。

桃園區春日路與三民路口車水馬龍，是地方重要道路交會點，該路口每逢選舉都高掛不少陣營選舉看板，相當熱鬧，近日在路口透天厝樓頂就掛出蔡英文與鄭文燦的合體看板，上頭寫著「有感減稅、造福全民」標題，不少人經過都會多瞄兩眼，合體同框的蔡、鄭2人在看板當中笑得燦爛，不少路過民眾好奇是「英燦配」？民進黨不是準備要推「蔡賴配」嗎？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

合體看板出自蔡英文競選連任桃園競選總部，總部否認「英燦配」，表示是為了總統大選的宣傳政績而製作的看板，原本只有小英圖像與政績文字，由於市長鄭文燦在桃園支持度也相當高，為強調中央地方連線合作，因此在桃園將總統與市長人像設計在一起合體宣傳政績。

小英競選總部指出，英燦合體看板宣傳政績將會在桃園12區都懸掛，原則一區一面，近日在桃園、蘆竹、大溪都已掛出，並依據地區特性設計不同政績宣傳主題，像是桃園、楊梅與中壢小家庭多，就主打有感減稅政績主題，產業升級創造就業就會在有工業區的行政區懸掛，其他還有農漁朋友外銷突破、拚好經濟直接做到、顧下一代減輕負擔等主題將陸續懸掛。