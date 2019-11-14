2019新創嘉年華「桃園館」登場 促進投資媒合商機
2019-11-14 16:38
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
桃園市府青年局於今日率領12組亮點新創團隊在全臺最大創新創業嘉年華「2019 Meet Taipei」桃園館開展，嘉年華為期三天的創業展包括主題論壇、新創發表及主題展區。青年局希望藉此機會展現桃園新創基地的創業輔導資源，讓新創團隊品牌曝光，促進投資媒合商機。
各亮點團隊由桃園各青創基地、各院校育成機構及創業競賽中之新創團隊，經過徵選後脫穎而出。本次參展有大梵天實業股份有限公司、帝國螞蟻工作室、草本誠食（威芯企業社）及鎮鑫科技股份有限公司等12組亮點團隊，其中鎮鑫科技「整合性控制系統技術」利用無人機、無人船、無人潛艇等載具，在危險場域進行影像監控及數據判斷，除了確保檢測人員之安全，亦可降低檢測成本。
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下午舉辦「2019新創千里馬創業競賽」成果發表會，由IOE萬物聯網智慧科技有限公司、RE Green環意有限公司、Papayum飽飽點餐、DiDi Point 點點滴滴科技股份有限公司及Midas Touch等5組團隊分享赴美國舊金山Tech Crunch展覽及參訪矽谷知名企業之成果。
青年局長顏蔚慈表示，創意都在我們的身邊，如以色列研發一個家聽聯絡簿APP解決家長師生溝通的障礙。期待所有創業青年本著創新創意之精神，開發出更多便利生活之新產品。
青年局已輔導逾108組創業團隊、提供883案創業諮詢，辦理超過297場產業分享課程，完成超過64案產業媒合，並輔導團隊、會員及市民申請政府創業補助、貸款及群眾募資等取得超過5300萬創業資金，未來青年事務局將持續帶領青創團隊完成創業夢想。
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