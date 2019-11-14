九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市政府文化局主辦的閩南傳統藝術巡演系列活動終於這周六來到桃園區，結合鎮撫宮建醮大典暨民眾祈福活動，「九天民俗技藝團」將舉行歲末年終最大場的表演。圖／桃園市文化局提供 分享 facebook

桃園市政府文化局主辦的閩南傳統藝術巡演系列活動終於來到桃園區，結合桃園鎮撫宮建醮大典暨民眾祈福活動，邀請到「九天民俗技藝團」舉行歲末年終最大場的表演，演出內容有九天戰鼓、黑令旗、蜈蚣鼓陣、官將首、電音三太子和尬陣等一系列表演，這周六（16日）將盛大登場，帶領民眾一同狂嗨2小時。

「九天民俗技藝團」將結合鎮撫宮建醮大典暨民眾祈福活動，於桃園市桃園區三民路與三元街交叉口空地(青溪公園對面)進行歲末最大廠的戶外演出，九天民俗技藝團秉持傳承台灣民俗文化，從街頭敲鼓至各地，甚至一路敲進國家級殿堂，跳脫傳統框架，展現民俗技藝的動感魅力。

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當天九天民俗技藝團將帶來8個主題的演出內容，包含神聖肅穆聖火秀「眾神祈福開台秀」、以磅礴震撼聞名的九天戰鼓，推出全新曲目「氣吞天下」、融合獅鼓和另類鼓點，加上鼓者在舞台上表演時快速變換陣型的「蜈蚣鼓陣」、驅煞納福的「官將首」、旗舞飄揚的「金鼓喧天‧旗開得勝」、「電音三太子」、各陣頭隊伍互相較勁的鼓曲「尬陣」及「鼓舞大地」。