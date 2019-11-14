親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨明召開臨時中常會 吳敦義證實：會往後調整自己名次

烏克蘭門又一「神秘通話」？川普彈劾風暴的首場公開聽證

桃園明天開始注射公費流感疫苗 議員：老師也該納入

2019-11-14 15:21聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市衛生局明天起開始注射公費流感疫苗，市議員黃敬平指出老師也應該納入公費疫苗注...
桃園市衛生局明天起開始注射公費流感疫苗，市議員黃敬平指出老師也應該納入公費疫苗注射對象，圖為過去學童注射疫苗的情形。圖／桃園市政府衛生局提供
分享

桃園市明天（15日）起開始施打公費流感疫苗，市議員黃敬平日前指出，桃園市國小至高中教師雖然也接種免費疫苗，卻是市府編預算採購，不是公費疫苗，教師應該納入公費疫苗對象。市長鄭文燦同意黃敬平的看法，表示會向中央爭取，讓全國國小至高中的教師都能注射公費疫苗。

黃敬平日前在議會總質詢時關心今年公費流感疫苗延後開打一事，詢問衛生局是否會按照往年慣例，協調醫療院所醫護人員到各里駐點，為民眾接種疫苗。衛生局長王文彥指出，因世界衛生組織（WHO）延遲公告流感疫苗選株，造成全球生產及供貨時程延後，疾管署公告今年度公費流感疫苗於11月15日起分批接種，桃園預估可分配到近60萬劑。

王文彥說第一批公費疫苗到貨6萬劑，15日起分批注射，國小至高中學生、醫事人員優先注射，待數量陸續到位後，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，109年1月1日起為其他公費對象，醫護人員會按期程到學校、社區駐點協助接種。

黃敬平建議國小至高中教師應納入公費疫苗接種對象，鄭文燦表示，桃園市106年起編列預算採購流感疫苗提供國小至高中職教師施打，106年教師接種583劑、107年接種206劑，雖然不是公費疫苗，不過今年仍共採購2000劑四價流感疫苗，預估109年1月後到貨，未來也將建議中央，統一將國小以上教師納入公費流感疫苗接種對象。

黃敬平也提及衛福部推動優化兒童醫療計畫，建立幼兒專責醫師制度，預計明年在部分縣市試辦，建議桃園爭取參與辦理。王文彥說明，該計畫經過過國家發展委員會審查支持，有助於提升幼兒健康照護品質，桃園市會積極爭取參與試辦；衛福部28、29日舉辦「108年醫療行政及醫療法規研討會」，會中將討論兒童醫療議題，衛生局會出席，表達參與計畫的意願。

流感疫苗衛生局醫護人員鄭文燦衛福部

相關新聞

苗栗縣議員謝文禓解職、許櫻萍遞補 縣長頒當選證書

2019-11-14 13:33

2019新創嘉年華「桃園館」登場 促進投資媒合商機

2019-11-14 16:38

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

竹縣東興圳景觀工程工期調整 文化局請居民共體時艱

2019-11-14 11:37

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

竹市「無人回收站」讓回收變遊戲 3個月回收逾30萬支

2019-11-14 09:56

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

社區創生饅頭產業 回饋長者共餐

2019-11-14 00:21

部分班次沒人搭 樂活巴擬重整

2019-11-13 23:22

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

苗栗YouBike個人傷害險登錄有保障 1人出險

2019-11-13 17:59

桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35

理財專員變美髮師到校義剪 曾被要求剪「奧黛麗赫本」

2019-11-13 16:35

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

竹縣議員質疑宗教教材入校 縣府：若涉及宗教一律離開校園

2019-11-13 15:14

老董堅持用國產雞肉 世大運爆紅鹽酥雞再推腿肉版

2019-11-13 15:01

回鄉接棒種茶 父子種出全國冠軍 苗栗縣長表揚

2019-11-13 14:32

工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

2019-11-13 14:30

竹市柴橋複合式社區活動中心動土 將提供長輩完善服務

2019-11-13 14:01

交大、德國後劇場合作互動劇場 結合科技共構二戰史

2019-11-13 12:37

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

善化農會胡麻節周六日登場 限量麻油雞芝麻拌麵免費嘗

2019-11-13 19:42

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

新北6名新住民女性開講座 分享來台心路歷程

2019-11-13 19:41

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

改造汐止門面 火車站廣場盼成特色公園

2019-11-13 19:22

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

台鐵潮枋段電氣化12月23日通車 邀蔡英文主持通車儀式

2019-11-13 17:33

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top