桃園明天開始注射公費流感疫苗 議員：老師也該納入

2019-11-14 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市衛生局明天起開始注射公費流感疫苗，市議員黃敬平指出老師也應該納入公費疫苗注射對象，圖為過去學童注射疫苗的情形。圖／桃園市政府衛生局提供 分享 facebook

桃園市明天（15日）起開始施打公費流感疫苗，市議員黃敬平日前指出，桃園市國小至高中教師雖然也接種免費疫苗，卻是市府編預算採購，不是公費疫苗，教師應該納入公費疫苗對象。市長鄭文燦同意黃敬平的看法，表示會向中央爭取，讓全國國小至高中的教師都能注射公費疫苗。

黃敬平日前在議會總質詢時關心今年公費流感疫苗延後開打一事，詢問衛生局是否會按照往年慣例，協調醫療院所醫護人員到各里駐點，為民眾接種疫苗。衛生局長王文彥指出，因世界衛生組織（WHO）延遲公告流感疫苗選株，造成全球生產及供貨時程延後，疾管署公告今年度公費流感疫苗於11月15日起分批接種，桃園預估可分配到近60萬劑。

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王文彥說第一批公費疫苗到貨6萬劑，15日起分批注射，國小至高中學生、醫事人員優先注射，待數量陸續到位後，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，109年1月1日起為其他公費對象，醫護人員會按期程到學校、社區駐點協助接種。

黃敬平建議國小至高中教師應納入公費疫苗接種對象，鄭文燦表示，桃園市106年起編列預算採購流感疫苗提供國小至高中職教師施打，106年教師接種583劑、107年接種206劑，雖然不是公費疫苗，不過今年仍共採購2000劑四價流感疫苗，預估109年1月後到貨，未來也將建議中央，統一將國小以上教師納入公費流感疫苗接種對象。

黃敬平也提及衛福部推動優化兒童醫療計畫，建立幼兒專責醫師制度，預計明年在部分縣市試辦，建議桃園爭取參與辦理。王文彥說明，該計畫經過過國家發展委員會審查支持，有助於提升幼兒健康照護品質，桃園市會積極爭取參與試辦；衛福部28、29日舉辦「108年醫療行政及醫療法規研討會」，會中將討論兒童醫療議題，衛生局會出席，表達參與計畫的意願。