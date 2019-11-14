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鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

遠東新世紀新埔化纖廠8日發生水煤漿鍋爐故障，異味四溢，民眾紛紛向環保局檢舉。隔天9日新竹縣新豐垃圾掩埋場起火，現場濃煙密布、臭氣沖天，火勢持續數小時，新竹縣連2日空氣品質不佳惹民怨，新竹縣議員吳傳地、張珈源、林增堂今天都在縣議會質詢，要求竹縣環保局研擬監測設置和防範制度，為民眾嚴加把關。

新豐掩埋場在9日中午火災，火勢撲滅後，仍有些許垃圾悶燒情形，11日凌晨約3點半才完全撲滅。這場火災導致附近的村莊都是掩埋場的悶燒化學味道，議員吳傳地直指，現地已經堆積4萬噸垃圾，一年來起火好幾次，擔心會隨時再起，他要求環保局要到場做監測，並且做戴奧辛、毒氣等空氣品質監測，才能讓民眾安心。

新竹縣新豐垃圾掩埋場起火，現場濃煙密布、臭氣沖天，火勢持續數小時。圖／新竹縣消防...
新竹縣新豐垃圾掩埋場起火，現場濃煙密布、臭氣沖天，火勢持續數小時。圖／新竹縣消防局提供
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新竹縣政府環保局代理局長羅仕臣回應，火災發生原因推測為垃圾暫置產生沼氣引起垃圾自燃，將向環保署爭取經費，未來堆置垃圾改用棋盤格或其他分區暫置的方式處理，或加裝排放沼氣的管路，以免沼氣積蓄後導致火警。也有建議在現場建置攝影機或熱感應機來監測，當垃圾堆置區有狀況時，可盡早來處理。

環保局目前已經請新豐鄉公所隨時注意現場情況，適時以怪手推散悶燒區域，並灑水滅火，倘有起火嚴重情形應立即通報消防局。

遠東新世紀新埔化纖廠8日發生水煤漿鍋爐故障，議員張珈源指出，隨著縣治三期發展，人口增加，民眾聞到異味向環保局陳情，環保局再派員稽查，有時是半夜或假日，緩不濟急，根本無法根治。他建議廠商、環保局在縣治三期範圍設置空氣汙染品質監控，公家的數據讓民眾放心，並能持續的監控在地的空氣。

議員林增堂也說，新埔遠東紡織引發的空氣汙染，今年7月也傳出臭氣，異味頻傳，竹北市民抱怨空氣品質很差，衣服不敢曝曬在外面。

羅仕臣回應，遠東紡織今年1月、7月、11月都發生過意外，11月這次是因為鍋爐啟動時異常，晚間已緊急停止。會再邀集事業單位來評估空氣品質裝設條件，縣府將會朝此方向推。目前比較快速的做法是環保署有空氣品質監測車，環保局會向中央請求協助，針對竹縣常發生的區段做相關蒐集。另外，也要求廠商針對過往發生的異常，加強災害緊急應變。

空氣品質新竹空氣汙染火災戴奧辛

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