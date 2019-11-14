影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣造橋鄉龍昇村反對坤輿公司在鄉內設置民營廢棄物處理場，上午發動上百人到縣府陳情，鄉民高喊「垃圾場滾出造橋鄉」等口號，指控垃圾場設置將嚴重汙染當地的好山好水。

這處廢棄物處理場早在十多年前就已完成試運轉，但因民眾抗爭激烈，且全案捲入司法案件，業者的處理許可申請在8年前被駁回，如今業者重新申請試營運，環保局強調必須依法受理，但將嚴格把關。

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坤輿公司在造橋鄉龍昇村申請設置乙級廢棄物處理機構，民國91年取得縣府核發同意設置文件進行工程，94年並完成試運轉測試，但地方居民強烈反對設場，一再抗爭，全案後來又被檢舉有收賄情事，檢調搜索，但被控者獲不起訴處分，民國100年坤輿公司提出申請處理許可證，但遭環保局以逾越法定審查期限駁回。

今年3月業者重新提出處理許可證申請，但審查委員會認為前次的試運轉通過年代已久遠，且需考量現行掩埋場處理設施、防汙染設施及措施的實際效能，要求業者重新提送試運轉計畫進行監測。

上午的陳情抗議引起地方高度關切，造橋鄉長黃天貴、代表會主席陳裕福及造橋、後龍地區多名縣議員都到場聲援鄉民，反對私人垃圾場設置，強調造橋龍昇村近年發展有機農業有成，且鄰近有灌溉數百公頃良田的大潭，擔心垃圾場設置後造成各種汙染，且當年的申設案面積刻意不足2公頃規避環評，讓地方居民憂心忡忡，強烈反對業者重啟垃圾場申設案；環保局副局長黃仁霖出面接受自救會陳情，抗議行動隨後結束。

苗栗縣環保局表示，公民營廢棄物處理機構的申設，必須經過申請同意設置文件、試運轉、廢棄物處理許可證3項階段，業者今年3月業者重新提出申請處理許可證，環保局為求慎重邀學者專家組成審查委員會，委員會要求業者重提試運轉申請計畫。