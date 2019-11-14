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桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

環保署環評專案小組今天初審「桃園國際機場第三跑道報告書」，該案是台灣史上最大區段徵收案。桃機公司指出，桃機既有設施不足因應未來發展需求，設施需求擴建非常急迫。民間團體與在地居民則表示，環評應盡快召開社會影響評估專家會議，深化社會影響評估，避免第三跑道侵害人權

桃機公司副總經理范孝倫於環評會議上表示，桃園機場近年運作起來非常吃力，桃機在過去十年，運量成長率非常快速，因此未來擴建需要的用地、第三跑道、衛星廊廳貨運區、維修區設施需求非常急迫，希望委員可以支持該案。

報告書指出，桃機2042年目標年客運量成長至8600萬人次，貨運量成長至500.2萬公噸，總起降架次為49萬1080架次，既有雙跑道容量為每小時50架次，連續2小時為90架次，無法應付未來需求。

桃機指出，增建第三跑道約需324公頃開發面積，屆時預估整體尖峰小時服務容量可提升至80至90架次。除了跑道之外，桃機公司指出，桃機航廈、客機停機位也不足，航廈方面，既有第一、第二航廈可提供每年3700萬人次，興建中的第三航廈可提供2千萬人次，但也無法滿足目標年需求，因此將興建衛星廊廳，預計每年可以再提供容納2500萬人次。

停機位方面，桃機公司表示，以2019年來看，不足席位達到23席，即使第三航站區，第一航站空橋汰換、空側全面強化等工程完成之外，到了目標年，也不足65席則規畫至少設置38席營運停機位，34席過夜停機位。

根據根據桃機報告書內容，開發場所位在桃園市大園區，屬於桃園航空城區域計畫，場址面積達到723公頃，其中機場範圍136公頃、用地徵收587公頃，土地使用方面除了機場專用區之外，多為農田、社區聚落。

今天環評之前，台灣人權促進會、環境權保障基金會等也到環保署前抗議，居民不滿，溝通沒做好，家就莫名被徵收。居民呂學信表示，他的社區在漁港路，去年收到協議價購通知才赫然得知被納入徵收範圍，他們一剛開始就不願被徵收，徵收根本缺乏必要性。

台灣人權促進會居住權專員余宜家表示，此案徵收超過3千家戶，勢必帶來很大的衝擊，但是目前的環評報告書的社會評估卻流於形式，並無進一步處理居住權、人權議題，呼籲環評委員應該要盡快召開社會影響評估專家會議，深化社會影響評估，避免第三跑道侵害人權。

環保署環評專案小組今天初審「桃園國際機場第三跑道報告書」，民間團體早上在環保署前...
環保署環評專案小組今天初審「桃園國際機場第三跑道報告書」，民間團體早上在環保署前抗議，要求進行近一步的社會評估。記者董俞佳／攝影
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環保署環評專案小組今天初審「桃園國際機場第三跑道報告書」，該案是台灣史上最大區段...
環保署環評專案小組今天初審「桃園國際機場第三跑道報告書」，該案是台灣史上最大區段徵收案。記者董俞佳／攝影
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桃機環評人權

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