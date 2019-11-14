竹縣東興圳景觀工程工期調整 文化局請居民共體時艱

2019-11-14 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣府爭取客委會前瞻基礎建設計畫補助進行的竹北市東興圳景觀再造一期工程，原本規畫今年6月到12月先在公27、28施工，完工驗收後開放民眾使用後，再於明年1到6月進行另一半公26、綠41的工程，考量前瞻特別預算需嚴格控管進度，施工單位將提前進行公26的景觀工程。文化局長田昭容表示公28將在12月完工後，將盡快安排部分驗收，及早開放居民使用，這段期間請里長協助宣導，希望居民能多體諒，暫時忍過建設期的不便。

文化局長田昭容、秘書徐爾美日前邀集鹿場里范光仁里長現勘工區，聽取工程監造與營造單位的說明。里長范光仁表示，鹿場里居民1萬5千多人，平日除了興隆路河堤，多利用文興路旁的公26、27、28和綠41進行運動休閒，這四塊公園綠地也是東興圳一期景觀工程的基地。

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范光仁表示，近日民眾發現公26開始架設圍籬，比預期的施工時間提早2個月，居民擔心運動空間再減少，不了解為何與原先說明的不同，預期的開放時間是否會再改變?

田昭容回應，開工前考量居民使用需求，所以由營造廠提出半半施工方案，但東興圳景觀再造總經費2億元，是客委會補助的前瞻基礎建設重大工程，特別預算有嚴格的進度控管規定，全案(含一期、二期工程)在今年12月進度要達到50%，並在109年底完工結案。因為2期工程發包進度較原規畫落後許多，因此要求文化局改變一期工程原來方式，加開工區擴大執行面，提升工程進度，以符合整體目標。

田昭容表示，文化局理解居民們對休閒綠地的需求，但為了符合計畫列管期程，需提早展開公26的施作，公28 在12月完工後，會盡快安排部分驗收，及早開放讓居民可以使用。