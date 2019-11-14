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臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29聯合報 記者張裕珍／即時報導

2019台灣城鎮品牌獎今年全台有30多個城鎮參獎，最後22個入圍，昨天獎項揭曉，桃園市共有9個區公所獲獎，包辦4成獎項，其中，新屋區公所以開創性的海洋客家漁村及魚米之鄉品牌特色，拿下銅獎殊榮，市府強調將持續發揮桃園創生實力，以品牌經營桃園特色。

除了新屋區公所，桃園也有另8個區公所獲得評審團肯定，包括桃園區、復興區文化傳承創新獎、龜山區最佳行銷推廣獎、楊梅區形象設計經營獎、大溪區綠色環境永續獎，值得一提的是數位智慧轉型獎由大園區、平鎮區及蘆竹區囊括，顯見桃園市發展智慧城市獲得肯定。

桃園市政府指出，桃園市重視城鄉發展，除了推動多項重大建設，提升生活品質之外，對於各區的特色、歷史文化及重點產業的推廣也不遺餘力。拿下銅牌的新屋區為山海兼具的客家生活城鎮，在地方堅持環保及文化保育下推動環境教育及生態旅遊，納入新香、芋香米、鵝肉、永安漁港、石滬、埤塘、綠能光電景觀等特色，對客家文化傳承不遺餘力。

2019台灣城鎮品牌獎今年全台有30多個城鎮參獎，最後22個入圍，昨天獎項揭曉，...
2019台灣城鎮品牌獎今年全台有30多個城鎮參獎，最後22個入圍，昨天獎項揭曉，桃園市共有9個區公所獲獎，包辦4成獎項，其中，新屋區公所以開創性的海洋客家漁村及魚米之鄉品牌特色，拿下銅獎殊榮。圖／桃園市政府提供
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