竹市「無人回收站」讓回收變遊戲 3個月回收逾30萬支

2019-11-14 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



剛獲財訊雜誌「智慧城市」評比全國第一的新竹市，自今年7月開始啟用24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，全市共設置7站11台回收機台，至今短短3個月，已回收瓶罐超過30萬支，所回收的寶特瓶、鐵罐、鋁罐、廢玻璃瓶4大資源物，重量更高達2萬5千公斤。市長林智堅表示，無人回收站營運3個月期間，感謝4千2百位市民朋友熱烈響應，享受隨時集點、即刻回收的便利性，同時感謝參與的在地店家和商場，展現企業的環境友善力。

林智堅說，新竹市是全台最重要的科技產業聚落，如何將科技結合環保再落實於生活，又能推陳出新同時提升人情溫度，是身為智慧城市的一大考驗。無人回收站就是要打破冰冷的智慧科技，透過APP組隊，讓前來回收的市民相互合作，共好創造更多點數，破除城市的藩籬，拉近人與人之間的距離。

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環保局長江盛任說，無人回收站營運至明年8月31日，為打造讓民眾覺得有趣的回收體驗，每個月都會搭配節日推出特別的實體兌換活動。11月配合光棍節，舉辦「1111光棍袋我走」，辦理環保袋兌換活動，鼓勵消費者自備環保購物袋，活動期間為11月1至30日，每周一、三、五晚上6到8點，寶石數4千5百顆即可兌換環保袋1個，限量30個，兌換地點：周一全聯大庄站、周三頂埔里民活動中心、周五全聯食品站。

環保局表示，無人回收站點全市共設置7站11台回收機台，民眾可以全天候24小時，於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4大類資源物，回收機台分為兩款，一款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另一款僅回收玻璃瓶。4大類資源物皆可回收有5站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、全聯食品店（食品路305之1號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）、春池觀光工廠（牛埔南路372號），全聯大庄店（香北路58號）僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3大類資源物，春池大庄廠（浸水南街183號）僅回收玻璃瓶。

集點換好禮計有「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」四大好康，好禮資訊如下：春池玻璃提供玻璃精品，大潤發湳雅店及NOVA光復店提供100元禮券，在地美味包括胖老爹大庄店、MUMU義式複合料理、提雅諾麵包坊，虛擬點數包括LINE、MY CARD、環保綠點，未來將陸續新增。