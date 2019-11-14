親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

竹市「無人回收站」讓回收變遊戲 3個月回收逾30萬支

2019-11-14 09:56聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

剛獲財訊雜誌「智慧城市」評比全國第一的新竹市，自今年7月開始啟用24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，全市共設置7站11台回收機台，至今短短3個月，已回收瓶罐超過30萬支，所回收的寶特瓶、鐵罐、鋁罐、廢玻璃瓶4大資源物，重量更高達2萬5千公斤。市長林智堅表示，無人回收站營運3個月期間，感謝4千2百位市民朋友熱烈響應，享受隨時集點、即刻回收的便利性，同時感謝參與的在地店家和商場，展現企業的環境友善力。

林智堅說，新竹市是全台最重要的科技產業聚落，如何將科技結合環保再落實於生活，又能推陳出新同時提升人情溫度，是身為智慧城市的一大考驗。無人回收站就是要打破冰冷的智慧科技，透過APP組隊，讓前來回收的市民相互合作，共好創造更多點數，破除城市的藩籬，拉近人與人之間的距離。

環保局長江盛任說，無人回收站營運至明年8月31日，為打造讓民眾覺得有趣的回收體驗，每個月都會搭配節日推出特別的實體兌換活動。11月配合光棍節，舉辦「1111光棍袋我走」，辦理環保袋兌換活動，鼓勵消費者自備環保購物袋，活動期間為11月1至30日，每周一、三、五晚上6到8點，寶石數4千5百顆即可兌換環保袋1個，限量30個，兌換地點：周一全聯大庄站、周三頂埔里民活動中心、周五全聯食品站。

環保局表示，無人回收站點全市共設置7站11台回收機台，民眾可以全天候24小時，於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4大類資源物，回收機台分為兩款，一款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另一款僅回收玻璃瓶。4大類資源物皆可回收有5站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、全聯食品店（食品路305之1號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）、春池觀光工廠（牛埔南路372號），全聯大庄店（香北路58號）僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3大類資源物，春池大庄廠（浸水南街183號）僅回收玻璃瓶。

集點換好禮計有「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」四大好康，好禮資訊如下：春池玻璃提供玻璃精品，大潤發湳雅店及NOVA光復店提供100元禮券，在地美味包括胖老爹大庄店、MUMU義式複合料理、提雅諾麵包坊，虛擬點數包括LINE、MY CARD、環保綠點，未來將陸續新增。

無人回收站活動方式公布於臉書，可搜尋「Seed U讓回收成為一場遊戲」。

新竹市自今年7月開始啟用24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，全市共設置7站1...
新竹市自今年7月開始啟用24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，全市共設置7站11台回收機台，至今短短3個月，已回收瓶罐超過30萬支，大小孩都樂於參與。圖／新竹市府提供
分享
無人回收站活動方式公布於臉書，可搜尋「Seed U讓回收成為一場遊戲」。圖／新竹...
無人回收站活動方式公布於臉書，可搜尋「Seed U讓回收成為一場遊戲」。圖／新竹市府提供
分享
市長林智堅表示，無人回收站營運3個月期間，感謝4千2百位市民朋友熱烈響應，享受隨...
市長林智堅表示，無人回收站營運3個月期間，感謝4千2百位市民朋友熱烈響應，享受隨時集點、即刻回收的便利性。圖／新竹市府提供
分享

新竹林智堅集點

相關新聞

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

社區創生饅頭產業 回饋長者共餐

2019-11-14 00:21

部分班次沒人搭 樂活巴擬重整

2019-11-13 23:22

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

熱門文章

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰

2019-11-13 11:44

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top