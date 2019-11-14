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快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

台灣自來水公司大溪區埔頂路德隆街口斷管連絡施工，桃園市大溪區8里、八德區5里自1...
台灣自來水公司大溪區埔頂路德隆街口斷管連絡施工，桃園市大溪區8里、八德區5里自18日晚上起停水15小時，請用戶儲水備用，（施工示意圖非本區）。記者曾增勳／攝影
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台灣自來水公司第二區管理處今天公告指出，大溪區埔頂路德隆街口斷管連絡施工影響，桃園市大溪區8里及八德區5里，自18日晚上10時到翌日（19日）下午1時止，將停水15小時，影響用戶2萬5000多戶，請大溪、八德停水區用戶記得事先儲水備用，以免用水不便。

自來水第二區管理處表示，本月18日晚上10時到19日下午1時止，停水區域，分別是大溪區南興、仁愛、仁武、仁善、仁義、僑愛、仁文、仁和里等8里及八德區福興、興仁、瑞豐、瑞德、瑞興里等5里。

自來水第二區管理處提醒民眾，預先在停水前6小時完成儲水，避免在停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，也提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水時請將水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，供水後如仍缺水、無水等問題，請洽自來水公司24小時免付費服務專線1910洽詢。

台灣自來水二區處公告桃園市大溪區8里、八德區5里自18日晚上起停水15小時，請用...
台灣自來水二區處公告桃園市大溪區8里、八德區5里自18日晚上起停水15小時，請用戶儲水備用。圖／自來水第二區處提供
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