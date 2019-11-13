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子孫共學同歡樂 華山送愛通霄百歲人瑞

2019-11-13 22:48聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

提倡敬老，華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學童們齊聚百歲人瑞劉阿公家，一起粉染紅蛋後，排出壽字，並幫百歲人瑞阿公換上象徵榮耀的人瑞博士學士服，場面溫馨又熱鬧。

華山基金會通霄站長何淮鈞說，劉阿公是華山通霄天使站關懷的百歲人瑞，平常陪伴照顧他的長媳也高齡75歲。阿公家的子孫孝順有道，因當地就業機會少，孫子在外工作。邀請在地青年與常年支持華山服務熱心店家等單位齊聚為人瑞祝賀，幫百歲阿公換上具有象徵意義的學士服，也請參與志工們準備祝壽小物，猶如親朋好友帶伴手禮回家祝壽。

何淮鈞說，祝壽小物包括有豬腳麵線、祈福筆。華山頒發百歲人瑞證書給劉阿公，並幫阿公換上人瑞博士學士服，推動子孫共學，學童們粉染紅蛋，幫阿公祝壽，培養學童敬老觀念。

華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學...
華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學童們齊聚百歲人瑞劉阿公家，百歲人瑞阿公換上象徵榮耀的人瑞博士學士服，場面溫馨又熱鬧。圖／華山基金會通霄站提供
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華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學...
華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學童們齊聚百歲人瑞劉阿公家，百歲人瑞阿公換上象徵榮耀的人瑞博士學士服，場面溫馨又熱鬧。圖／華山基金會通霄站提供
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華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，參與志工們一起粉染紅蛋，排出壽...
華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，參與志工們一起粉染紅蛋，排出壽字，幫百歲人瑞阿公換上象徵榮耀的人瑞博士學士服，場面溫馨又熱鬧。圖／華山基金會通霄站提供
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華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學...
華山基金會通霄站昨在通霄鎮烏眉里舉辦送愛百歲人瑞，在地企業和烏眉國小附設幼兒園學童們齊聚百歲人瑞劉阿公家，百歲人瑞阿公換上象徵榮耀的人瑞博士學士服，場面溫馨又熱鬧。圖／華山基金會通霄站提供
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