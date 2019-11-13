免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市政府每年花2.7億元營運88條免費公車路線，交通局觀察去年一整年票證數據資料，發現部分路線運量慘澹，以大園區L503為例，每班次僅載客3人，部分路段甚至等嘸人上車，平均每人每次補助高達715元，其他如桃園區L128也面臨相同窘境，交通局強調，明年初將再檢視今年的營運情形，若仍不盡理想，將朝裁撤、縮駛或減班等方向檢討。

桃園升格前，各鄉鎮市公所都有營運免費公車，升格後市府整合各公所免費公車路線，命名為「桃園市樂活巴」，106年起經檢討整併為88條路線，服務涵蓋桃園13區，每天發車911班次，以總補貼經費與載客人數計算，觀音區平均每人每次補助475元最高，桃園區平均每人每次補助23元最低，部分班次載客率低落，交通局內部正評估檢討。

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市府交通局最近完成乘車電子票證大數據分析，發現每天911班次總運量僅1.68萬人次，約占市區公車日運量10％，有3條路線被納入檢討名單，包含桃園區L128每班次平均載客3人，分析是因與市區公車707A及1B等路線重疊，主要上下車點桃園區公所與桃園榮民醫院平均僅2人搭乘，算下來每人每趟補助204元，比計程車起跳價95元還高，營運成效不彰。

再來，大園區L503每班次載客也僅3人，平均每人每趟補助高達715元，且五福宮至敏盛經國醫院或桃園榮民醫院約14公里車程幾乎無人上車，主要上下車點集中大園區公所及五福宮之間，由於該路段無其他替代公車路線，交通局有意縮駛為「大園區公所-五福宮」路線。