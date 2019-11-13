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課堂變布道？議員批宗教入校

2019-11-13 23:28聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

余筱菁拿出家長提供的教材，貼滿記號質疑有宗教字眼。 記者陳斯穎／攝影
余筱菁拿出家長提供的教材，貼滿記號質疑有宗教字眼。 記者陳斯穎／攝影
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新竹縣議員余筱菁昨在議會質詢指出，縣內20年來都有宗教進入校園問題，日前她接獲家長陳情，帶有宗教色彩的志工團體在早自習帶學生，教育基本法第6條明定志工團體不得把宗教色彩的教材帶入校園。縣府教育處強調，教材必須經各校課發會審查通過，若涉及政治、宗教或利益，一律會請該志工團體離開校園。

余筱菁拿出家長提供的教材，上面印著出自聖經的「每種生物都是造物者的精心傑作，每個生命都值得欽佩」，另一本教材則被家長做滿記號質疑出現宗教字眼，她隨便翻了1頁，教材上寫著「上帝會看顧牽牛花，也會看顧外婆」，都有宗教色彩。

余筱菁說，教育基本法第6條規定，教育應本中立原則，學校不得為政治、宗教團體宣傳或活動，教育行政機關及學校也不得強迫行政人員、教師及學生參加政治、宗教團體活動，有些孩子家庭有不同的宗教信仰，為何要聽這些課？希望教育處幫忙把關所有教材。

教育處指出，志工課程內容都經各校領域會議或課程發展委員會審查，由教師與團體志工共同備課，以檢視課程內容的適切性，避免不當的觀念及宗教色彩影響學生學習權益。

教育處已函請各校志工團體教材必須經過課發會審查通過，邀請校外人士協助教學時，原授課教師仍應隨班，若課程涉及政治、宗教或利益，一律請該團體離開。

新竹信仰

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