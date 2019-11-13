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182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

182年歷史的桃園市大園區仁壽宮，歷經52年後老廟今年終於重建完成，廟方自14日（農曆10月18日）到18日（農曆10月22日）盛大舉辦慶成祈安五朝圓醮系列活動，14日展開圓醮起功、17日進行放水燈遶境、18日敬奉天恩酬神大會及神豬大賽。大園警分局今天下午表示，警方分別在14日、16日及在17日慶典活動時間進行周邊道路封閉或交通管制，特別是17日圓醮放水燈繞境活動，繞境車隊及沿途陣頭表演，為避免交通塞車，當天下午4時到深夜12時封閉8條道路，請民眾遵守交通管制行車，以免浪費時間。

大園分局表示，14日上午8時到晚上8時，仁壽宮前的大觀路（中山北路到新興路口）封閉1線道；16日上午8時到晚上8時，仁壽宮前的大觀路（中山北路到新興路口）、仁壽路封閉。接著17日下午4時起到深夜12時止，配合放水燈遶境活動，封閉周邊8條道路，警方在8處路口設管制點，包括大園區中正東路與民生南路口、中正西路與中山北路口、中正西路與新興路口、大觀路與新興路口、中山北路與仁壽街口、大觀路與中山北路口、中華路與中山北路口、中華路與新生路口等8路口，管制車輛「只出不進」，請民眾配合遵守交通管制通行，避免塞車延誤行程。

桃園市大園區仁壽宮（見圖）自14日起5天慶成祈安五朝圓醮活動，警方17日傍晚到深...
桃園市大園區仁壽宮（見圖）自14日起5天慶成祈安五朝圓醮活動，警方17日傍晚到深夜周邊8道路封閉，路口交管只出不進。圖／大園警方提供
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182年歷史的桃園市大園區仁壽宮（見圖）自14日起5天慶成祈安五朝圓醮活動，警方...
182年歷史的桃園市大園區仁壽宮（見圖）自14日起5天慶成祈安五朝圓醮活動，警方周邊道路交通管制。記者曾增勳／攝影
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182年歷史的桃園市大園區仁壽宮自14日起5天慶成祈安五朝圓醮活動，警方周邊道路...
182年歷史的桃園市大園區仁壽宮自14日起5天慶成祈安五朝圓醮活動，警方周邊道路交通管制。記者曾增勳／攝影
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放水燈遶境塞車

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