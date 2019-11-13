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影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣西湖鄉是全省少數沒有便利超商進駐的鄉鎮，月前傳出7-ELEVEN即將在10月底進駐西湖營業，讓不少鄉民期待，但現在已進入11月，還未見超商開張，有人因此質疑「西湖首間7-11是圓夢還是夢碎？」；記者走訪超商預定地查看，最近已開始動工，店方強調因總公司希望西湖的7-11能更有特色，所以設計製圖一改再改，以致開幕時間延後，依目前施工進度，預計會在11月底開幕營運。

一名西湖返鄉青年向本報投書「10月說好要來？苗栗西湖首間7-11是圓夢還是夢碎？」，強調鄉下有超商不稀奇，但還沒有蓋超商的西湖鄉卻很稀有罕見；西湖鄉引頸期盼的7-11「小七」在臉書社團公開召募說好「10月底蓋好要與西湖鄉見面」；由於10月底未見超商開張，他擔心鄉民「圓夢會變成夢碎」。

超商預計開設的地點在西湖鄉農會農特產品展售中心旁，最近已開始圍籬施工，包括機電、通風及內部裝潢，預計在半個月完成。

西湖鄉公所表示，便利超商未在10月底前開張，鄉公所也接獲許多鄉民的詢問，但超商營運畢竟是民間市場商業行為，並非鄉公所能主導，何時會開幕，鄉公所不便多表示意見。

西湖籌設超商的業者表示，西湖7-11是加盟店，現有店址不到30坪，空間較有限，但總公司十分重視西湖店，希望營造出特色，因此圖面一改再改，以致未能在原先計畫的10月底前開幕，依目前施工進度，預估11月底前可營運，西湖店未來並非24小時營業，營業時間規畫從清晨6點半到晚間10點，目前員工在培訓中。

這名返鄉青年並投訴說，他行文建議gogoro總公司在西湖設置充電站，未來「如何透過gogoro到西湖一日遊」是可行計畫，但鄉公所相關單位卻無整合或行銷計畫出現，讓他覺得氣憤不已，身為西湖青年看到7-11遲遲未順利進駐有些感嘆，此外，鄉內高齡的飛龍大橋「搖搖欲墜」也無人聞問。

西湖鄉公所表示，gogoro充電站有鄉民希望結合西湖一日遊帶動地方觀光，但鄉公所並未接獲相關反映，鄉民如有好的意見或構想，歡迎隨時向鄉公所提出或透過鄉公所網站表達看法，目前西湖鄉推動鄉內旅遊，幾年前推出的電動遊園車目前仍由西湖鄉休閒產業發展協會持續運作中。

鄉公所並強調，飛龍大橋興建20餘年，並不是鋼纜橋結構，絕非「搖搖欲墜」，飛龍大橋當初設計限重20噸，但之前地方進行工程時，常有數十噸重車通過，為保護橋梁安全，因此車輛限高3公尺防止重車通行，橋入出口處也增設水泥路擋，讓重車無法通行，以確保安全。

西湖鄉民期待已久的便利超商設在農會農特產品展售中心旁，目前店面正施工。記者胡蓬生...
西湖鄉民期待已久的便利超商設在農會農特產品展售中心旁，目前店面正施工。記者胡蓬生／攝影
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西湖鄉飛龍大橋限高3公尺、設路擋防止重車通行。記者胡蓬生／攝影
西湖鄉飛龍大橋限高3公尺、設路擋防止重車通行。記者胡蓬生／攝影
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台1線公路西湖加油站已設有gogoro充電站，有鄉民建議鄉公所結合「西湖一路遊」...
台1線公路西湖加油站已設有gogoro充電站，有鄉民建議鄉公所結合「西湖一路遊」整合行銷。記者胡蓬生／攝影
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西湖鄉民期待已久的便利超商設在農會農特產品展售中心旁，目前店面正施工。記者胡蓬生...
西湖鄉民期待已久的便利超商設在農會農特產品展售中心旁，目前店面正施工。記者胡蓬生／攝影
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台1線公路西湖加油站已設有gogoro充電站，有鄉民建議鄉公所結合「西湖一路遊」...
台1線公路西湖加油站已設有gogoro充電站，有鄉民建議鄉公所結合「西湖一路遊」整合行銷。記者胡蓬生／攝影
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西湖鄉飛龍大橋限高3公尺、設路擋防止重車通行。記者胡蓬生／攝影
西湖鄉飛龍大橋限高3公尺、設路擋防止重車通行。記者胡蓬生／攝影
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超商青年

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