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國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04聯合報 記者張裕珍／即時報導

國道二號大園交流道延伸台15線工程目前從後端施工，但議員徐其萬質疑，交流道前端約...
國道二號大園交流道延伸台15線工程目前從後端施工，但議員徐其萬質疑，交流道前端約0.5公里路段位於桃園航空城都市計畫區，尚未完成開發，依規無法徵收取得土地，只能先租用再取得，他要求市府積極協調，否則未來將現「大峽谷」奇景。圖／市議員徐其萬提供
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國道2號大園交流道延伸台15線、台61線快速道路工程延宕，多年來「天空斷橋」景象蔚為奇觀，交通部去年雖啟動延伸至台15線新闢道路工程，但市議員徐其萬認為，延伸工程從後端國際路施工回來，但前端大園交流道土地尚未取得，向地主承租也還未談攏，未來恐形成高架段兩頭立、中間空的「大峽谷」奇景，諷刺將成桃園另類「打卡」景點。

市長鄭文燦表示，天空斷橋在上個政府時代停擺，他上任後協調交通部處理天空斷橋延伸施工，分航空城段、機場段及大園段三階段施工，由於航空城段包含航空城計畫地區，要配合航空城開發進度才能取得土地，可先採「先租再配地」形式進行，市府會盡力協調完成，航空城區段徵收預計明年4月核定，市府會優先協調取得與公共工程相關土地，不會太慢。

徐其萬質詢一開頭就直言市府建設「重都會、輕沿海」，鄭文燦去年在大園得票率逾6成，更應該費心，接著批國道二號大園交流道奇景「天空斷橋」因工程延宕多年，已成了進入大園區地標，雖交通部施工要延伸至台15線國際路，但仍有用地取得問題待協調解決。

「明後年大園之後恐將出現大峽谷，成為最佳打卡景點！」徐其萬說，大園交流道天空斷橋至台15線路段延伸工程已從後端施工，但交流道前端約0.5公里地區在航空城都市計畫區內，由於尚未完成開發，依規無法徵收取得土地，只能採租用方式，但負責取得土地的市府不夠積極，迄今仍未與地主談好，未來不到2公里長的高架道路將出現「大峽谷」奇景。

徐其萬認為，政府先租土地再行徵收並非沒有前例，機捷A16站就有類似做法，他要求市政府、交通部、地主三方盡快積極溝通，提出優惠條件，以利早日取得土地配合延伸工程同時施工，否則再拖延下去，對大園交通阻塞問題還是無解。

國道二號大園交流道延伸台15線工程目前從後端施工，但議員徐其萬質疑，交流道前端約...
國道二號大園交流道延伸台15線工程目前從後端施工，但議員徐其萬質疑，交流道前端約0.5公里路段位於桃園航空城都市計畫區，尚未完成開發，依規無法徵收取得土地，只能先租用再取得，他要求市府積極協調，否則未來將現「大峽谷」奇景。圖／桃園市議會提供
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航空城斷橋奇景

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