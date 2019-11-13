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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

泰雅青年與醫師老爸製好茶 奪紅茶賽3大獎

2019-11-13 19:42中央社 苗栗縣13日電

苗栗縣泰雅族青年謝念霆與醫師父親謝福安，6年前從門外漢學習種茶製茶，近3年來頻頻獲獎，今年更在2019台灣御賞松紅小葉紅茶比賽，一舉摘下特等、頭等、金牌3大獎項。

南庄鄉25歲原住民青年謝念霆，3年前自台灣師範大學畢業並未走上教職一途，選擇回鄉，在海拔1200公尺的部落高山上種茶、學習製茶，2017年茶園首度收成，初試啼聲參加「苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽」就獲得銀質獎，隔年又拿下頭等獎及金質獎。

謝念霆會成為「青農」，原本不在他人生計畫中，只因醫師父親謝福安喜歡喝茶，6年前，在自家石壁部落祖產山坡地種起茶葉，高山終年雲霧繚繞、日夜溫差大，父子倆在天然環境優勢下，從一竅不通的門外漢，積極向茶農請益、參加茶葉博覽會、報名茶改場課程，四處觀摩學習，越做越有興趣。

謝念霆說，大學期間只要有3天以上連假，他就會回山上「顧茶園」，很能適應與部落老人互動、悠然的務農生活，畢業後毅然回鄉種茶、製茶，想不到採收第1年參賽即獲獎，建立起自信，讓他更加投入。

謝福安父子也找來遠房親戚、阿里山製茶師莊國佑傳授技巧，近3年來在縣內多項茶葉競賽屢獲佳績，今年3人聯手以自家產製的小葉紅茶，參加南投縣名間鄉農會舉辦的「2019台灣御賞松紅小葉紅茶比賽」，從近300件參賽點激烈競爭中脫穎而出，囊括特等、頭等、金牌獎。

苗栗縣政府原住民族事務中心今天安排縣長徐耀昌接見表揚，謝福安因看診不克出席，由兒子謝念霆代表受獎，獲頒「茶技精湛」牌匾，原住民縣議員楊文昌、黃月娥也到場祝賀。

徐耀昌感佩謝福安在南庄開設診所，行醫逾30年，仁心仁術為鄉民稱頌，對原住民部落產業推動更不遺餘力，此外，對於謝念霆在高學歷條件下，願意返鄉種茶，且製茶實力令人驚艷，表示肯定。

徐耀昌期勉謝福安父子再接再厲，勇於創新與突破，將來在製茶界代表苗栗、原住民發光發熱。他說，縣府鼓勵青年返鄉，「只要年輕人肯做、向上，縣府都願意支持」。

原住民徐耀昌茶葉

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