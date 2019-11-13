影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠
2019-11-13 18:32
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市大溪區信義路、武嶺橋頭，11日起晚間管制車道施工，到12點多還不時傳出吵雜的鑽地聲響，吵的周邊住戶無法入眠。賴姓住戶向本報投訴，昨晚打電話向市府反映，竟告知是獲核准在深夜施工到14日的工程，請住戶忍耐一下。希望施工單位的調整時段，儘量不要在深夜挖地。
市府交通局表示，這項工程是受公路總局復興工務段委託，交通號誌線纜下地工程，武嶺橋及大溪老街五叉路口，白天車流量大，考量降低交通壅塞衝擊，才選在深夜10時到隔天上午6時夜間施工。
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賴姓住戶表示，打電話市府專線反映，電話中值班者回覆，施工考量只能選在晚上做，會做好幾天，且施工前有通知居民，若有噪音請忍耐一下，若改打電話給工程單位，晚上無人接聽電話，反映也沒用。
市府環保局表示，昨晚並未接獲噪音陳情電話，研判投訴人可能是打市府1999或其他單位反映。環保局接獲陳情，只會答覆是否有派員前往稽查及稽查結果，不會代答覆工程是否核准在夜間施工；不管是否核准夜間施工，若檢測噪音超標，都會依法立即開單告發。
市府交通局表示，武嶺橋交通車流量大，才申請核准在夜間施工，今天起已請廠商提早在晚間8時封路施工，且增加鑽挖地機具數量，以加快工程進度，僅量在11時後就不挖鑽地，避免干擾鄰近住家安寧。
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