廖蓓瑩呼籲朝野將毒品防制修法 列優先法案

2019-11-13 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



國會黨新竹市立委參選人廖蓓瑩身兼中華民國解癮戒毒協會顧問，她認為新興毒品氾濫，讓吸毒的年齡層逐年下降，這不是危言聳聽，這是國安危機，呼籲政府對毒品防制工作及立法院修法刻不容緩，而立法院儘速完成毒品防制條例的修法，讓人民有一個安全的生活環境，也讓孩子有無憂無慮、平安健康的成長。

廖蓓瑩表示，與市民及長輩互動的過程當中，看到、聽到市民朋友都憂心現在的教育環境，而且對毒品氾濫的問題感到非常擔憂與焦慮，廖蓓瑩認為，立法委員進入到立法院就是要幫人民代言發聲，立好法修惡法，為人民提供一個安全有保障的生活環境，是基本工作。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因此針對毒品問題，廖蓓瑩指出日前立法院司法及法制初審通過毒品危害防制條例的毒品犯罪擴大沒收機制，但會期只剩最後1個月，各政黨及現任立委都即將回選區忙選戰工作，時間相當緊迫，擔心毒品犯罪擴大沒收機制的修正條文在最後會期無法完成三讀，未來新的立法院組成，要再修法恐將遙遙無期。