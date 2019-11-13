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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

廖蓓瑩呼籲朝野將毒品防制修法 列優先法案

2019-11-13 18:01聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

國會黨新竹市立委參選人廖蓓瑩身兼中華民國解癮戒毒協會顧問，她認為新興毒品氾濫，讓吸毒的年齡層逐年下降，這不是危言聳聽，這是國安危機，呼籲政府對毒品防制工作及立法院修法刻不容緩，而立法院儘速完成毒品防制條例的修法，讓人民有一個安全的生活環境，也讓孩子有無憂無慮、平安健康的成長。

廖蓓瑩表示，與市民及長輩互動的過程當中，看到、聽到市民朋友都憂心現在的教育環境，而且對毒品氾濫的問題感到非常擔憂與焦慮，廖蓓瑩認為，立法委員進入到立法院就是要幫人民代言發聲，立好法修惡法，為人民提供一個安全有保障的生活環境，是基本工作。

因此針對毒品問題，廖蓓瑩指出日前立法院司法及法制初審通過毒品危害防制條例的毒品犯罪擴大沒收機制，但會期只剩最後1個月，各政黨及現任立委都即將回選區忙選戰工作，時間相當緊迫，擔心毒品犯罪擴大沒收機制的修正條文在最後會期無法完成三讀，未來新的立法院組成，要再修法恐將遙遙無期。

對於遏止新興毒品的入侵與危害，廖蓓瑩也呼籲法務部、衛福部要儘速召集專家學者及單位，共同會商研議「新興毒品」的定義與範圍，提供給立法委員參考以利審議修法。廖蓓瑩認為，當政府強力捍衛食品安全，團結一致防堵非洲豬瘟、禽流感、口蹄疫進入台灣土地同時，毒品的防制也同樣重要，身為立法修法重責大任的立法院，更應負起守護這塊土地的使命。

國會黨新竹市立委參選人廖蓓瑩認為新興毒品氾濫，讓吸毒的年齡層逐年下降，這不是危言...
國會黨新竹市立委參選人廖蓓瑩認為新興毒品氾濫，讓吸毒的年齡層逐年下降，這不是危言聳聽，這是國安危機，呼籲政府對毒品防制工作及立法院修法刻不容緩。圖／廖蓓瑩競選辦公室提供
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毒品立法院2020選舉2020選舉新竹市立委

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