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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

苗栗YouBike個人傷害險登錄有保障 1人出險

2019-11-13 17:59聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣公共自行車YouBike，從2018年9月下旬建置完成啟用迄今，累計騎乘次數突破108萬次，也讓苗栗縣公共自行車使用率成為非六都最高，縣府考量公共自行車受好評，騎乘補助前30分鐘免費、與投保第三責任險與個人傷害險，相關補助已納入明年預算內，若預算都通過，30分免費、與第三責任險與個人傷害險，都可望延長到明年底。

苗栗縣府工務處今在議會工作報告，苗栗縣公共自行車目前設置在苗栗市、頭份市、竹南鎮，縣府也規畫在人口數達3萬人以上的地區，苑裡、後龍、通霄與公館，設置可行性評估，計畫將在11月底出爐。

縣府鼓勵民眾多利用公共自行車取代私有交通工具，為提供縣民騎乘YouBike安全保障，縣府在今年1月1日起生效迄今，傷害險民眾在騎乘前要先上網登錄，目前有1052人登錄註冊，目前受理1件受傷理賠，也提醒民眾多加利用。

苗栗縣議員陳品安、林寶珠、陳碧華、黎煥強、鄭聚然等議員關心縣內YouBike的設置拓點情況，希望工務處加快腳步。也有議員希望頭份、竹南可以增設據點。

工務處長古明弘說，苑裡、通霄、後龍、公館等4鄉鎮建置案，獲環保署核定補助289萬元辦理先期規畫費，預計11月完成期中報告，盤點可能性的站點，會再與地方召開說明會討論；有議員提出頭份、竹南增設據點，古明弘說，現有站點與廠商有契約，並非可隨意增設或調整，會與廠商討論研議可行性。

苗栗縣的公共自行車前30分鐘騎乘補助、第三人責任險及個人傷害險，將由環保空污基金支應，共編列1049萬8400元。

苗栗縣公共自行車YouBike，從2018年9月下旬建置完成啟用迄今，累計騎乘次...
苗栗縣公共自行車YouBike，從2018年9月下旬建置完成啟用迄今，累計騎乘次數突破108萬次，也讓苗栗縣公共自行車使用率成為非六都最高。記者劉星君／攝影
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苗栗縣公共自行車YouBike，從2018年9月下旬建置完成啟用迄今，累計騎乘次...
苗栗縣公共自行車YouBike，從2018年9月下旬建置完成啟用迄今，累計騎乘次數突破108萬次，也讓苗栗縣公共自行車使用率成為非六都最高。記者劉星君／攝影
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自行車苗栗縣YouBike

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