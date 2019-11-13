竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時
2019-11-13 17:35
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
台灣自來水公司第三區管理處湖口營運所為配合辦理「108年湖口所配電設備整修工程」施工，自11月18日上午9點至中午12點止，共計停水3小時〈含恢復供水時程〉。
停水區域為新豐鄉上坑村、松林村、山崎村、忠孝村、松柏村、員山村、崎頂村、鳳坑村、坡頭村、埔和村、瑞興村1至3鄰、青埔村2鄰、後湖村1鄰；湖口鄉鳳山村、鳳凰村；竹北市大眉里、大義里、尚義里、崇義里。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
水壓降低區域包含新豐鄉中崙村、重興村、新豐村；湖口鄉波羅村、湖口鄉新竹工業西區。
請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
留言