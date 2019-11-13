親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

迪士尼的轉變：從女人為難女人到姐妹情誼

馬英九批蔡不配談民主 謙卑說是「令人噴飯的笑話」

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

台灣自來水公司第三區管理處湖口營運所為配合辦理「108年湖口所配電設備整修工程」施工，自11月18日上午9點至中午12點止，共計停水3小時〈含恢復供水時程〉。

停水區域為新豐鄉上坑村、松林村、山崎村、忠孝村、松柏村、員山村、崎頂村、鳳坑村、坡頭村、埔和村、瑞興村1至3鄰、青埔村2鄰、後湖村1鄰；湖口鄉鳳山村、鳳凰村；竹北市大眉里、大義里、尚義里、崇義里。

水壓降低區域包含新豐鄉中崙村、重興村、新豐村；湖口鄉波羅村、湖口鄉新竹工業西區。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

新竹縣新豐鄉13村、湖口鄉2村與竹北市4里，18日早上9點至12點起停水3小時。...
新竹縣新豐鄉13村、湖口鄉2村與竹北市4里，18日早上9點至12點起停水3小時。聯合報系資料照
分享

停水新竹

相關新聞

桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35

理財專員變美髮師到校義剪 曾被要求剪「奧黛麗赫本」

2019-11-13 16:35

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

竹縣議員質疑宗教教材入校 縣府：若涉及宗教一律離開校園

2019-11-13 15:14

老董堅持用國產雞肉 世大運爆紅鹽酥雞再推腿肉版

2019-11-13 15:01

回鄉接棒種茶 父子種出全國冠軍 苗栗縣長表揚

2019-11-13 14:32

工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

2019-11-13 14:30

竹市柴橋複合式社區活動中心動土 將提供長輩完善服務

2019-11-13 14:01

交大、德國後劇場合作互動劇場 結合科技共構二戰史

2019-11-13 12:37

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03

32歲生第6胎 竹市10年首見 林智堅：期許更多人敢生

2019-11-12 23:49

無形文化資產保存者4類12項 桃市授證

2019-11-12 23:40

尖石原民實小揭牌 竹縣原民教育從小學延伸到大學

2019-11-12 23:05

桃藝文特區鴿害嚴重 市府專案處理

2019-11-12 23:01

苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55

縣府不給資料 苗縣議員：我們比其他縣市矮一階？

2019-11-12 22:53

桃園鐵路地下化 平鎮站「變小」惹議

2019-11-12 22:51

桃77校消防不合格 鄭文燦：每年編4千萬改善

2019-11-12 22:39

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成

2019-11-12 18:18

衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走

2019-11-12 17:41

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51
看更多

熱門文章

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰

2019-11-13 11:44

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top